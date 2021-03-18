ВОЗ рекомендовала обратить внимание на побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson

Консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации рекомендовала отслеживать аллергические реакции и проблемы со свертываемостью крови после прививки вакциной J&J от COVID-19. Ранее несколько стран Европы приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca по причине образования тромбов у пациентов. Вакцины AstraZeneca и J&J построены на одной платформе.

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) рекомендовала отслеживать побочные эффекты после применения вакцины от Johnson & Johnson, говорится в документе, опубликованном организацией 17 марта. Предлагается обращать внимание на анафилактические реакции и тромбоэмболические события.

ВОЗ отмечает, что в ходе различных испытаний был обнаружен только один случай анафилактической реакции, в Южной Африке. Тем не менее организация рекомендует наблюдать пациента в течение 15 минут после получения вакцины.

Также ВОЗ отмечает, что, согласно данным III фазы испытаний вакцины, ее эффективность оставалась сравнимой у представителей всех возрастных групп старше 18 лет. Она рекомендована для применения у людей старшего возраста.

Ранее крупнейшие страны Европы, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, а также ряд других европейских государств полностью остановили вакцинацию населения препаратом AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у пациентов. EMA и ВОЗ разбираются в ситуации и планируют представить свои доклады по этому поводу в ближайшее время. Вакцина от AstraZeneca базируется на таком же принципе, что и препарат от J&J, – на основе нереплицирующихся вирусных векторов.

Вакцина от Johnson & Johnson оказалась эффективной на 66%. При этом в разных странах препарат показал разные результаты, от 72% в США до 57% в Южной Африке, где обнаружен новый штамм коронавируса.

Вакцина была одобрена FDA для экстренного использования в США. Препарат стал третьей вакциной, одобренной в стране. Также вакцину одобрила EMA.

Николай Соколов

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