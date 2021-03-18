«СоюзФарма» предложила ввести в законодательство термин «закупочный союз»

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» обратилась в Госдуму с поправками в закон о регулировании аптечных сетей. Организация просит ввести в проект термин «закупочный союз» как альтернативу некоммерческим организациям.

«СоюзФарма» разработала ряд предложений для закона о регулировании аптечных сетей. В ассоциации предлагают ввести термин «закупочный союз», признать и закрепить статус СРО в здравоохранении и внедрить электронные рецепты, следует из письма «СоюзФарма», с которым ознакомился «ФВ».

Обращение ассоциации адресовано члену комитета Госдумы по охране здоровья Александру Петрову. В письме «СоюзФарма» заявляет, что поддерживает меры, направленные на совершенствование аптечного рынка, но видит необходимость в уточнении отдельных вопросов по регулированию.

Закупочный союз

Организация предлагает дополнительно ввести еще один термин – «закупочный союз».

«Закупочный союз – коммерческая организация, объединяющая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих фармацевтическую деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, и обладающая правом заключения договоров комиссии, поставки, маркетинга и иных договоров от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов союза, а также несущая коллективную ответственность по обязательствам заключенных договоров», – приводится определение в письме.

Такое объединение в «СоюзФарме» видят альтернативой ассоциациям, являющимся некоммерческими организациями.

Как рассказала «ФВ» исполнительный директор «СоюзФарма» Мария Литвинова, для получения союзного статуса (если инициативу вынесут на рассмотрение) необходимо будет пройти специальное лицензирование.

Ассоциация также просит признать и закрепить статус саморегулируемых организаций (СРО) в здравоохранении в свете принятия ФЗ № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 (ст.54.55)

ОКВЭД

Еще одним предложением «СоюзФармы» стало внесение дополнений в ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). В организации убеждены, что пока аптечная деятельность относится исключительно к сфере торговли, а не здравоохранения, интересы бизнеса будут преобладать над социальной ответственностью.

В письме предлагается относить к аптекам не только уже действующий код 47.73 (розничная торговля лекарственными средствами), но и представить их в разделе «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг» (Код ОКВЭД 86 – группа «деятельность фармацевтических организаций» или «деятельность в сфере лекарственного обеспечения»).

Электронные рецепты

Уже не первый раз «СоюзФарма» просит внедрить систему юридически значимого электронного рецепта как способ разрешения дистанционной торговли рецептурными препаратами.

«Внедрение единой системы электронных рецептов даст возможность проводить дистанционные надзорные мероприятия (предоставление доступа к реестру медицинских назначений и рецептов, отслеживание статусов рецептов (выписка, отпуск, аннулирование, продление), а также сверку с фактами отпуска препаратов в аптеках и соответствующим отражением в системе МДЛП», – сообщается в обращении.

Ассоциация также просит ввести специализированную норму, устанавливающую административную ответственность (штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб.) медработников за отказ в выдаче рецептов на препараты при наличии показания к их применению.

Законопроект о регулировании аптечных сетей был принят Госдумой в первом чтении 10 февраля. Проектом предлагается ограничить размер максимальной доли аптечных сетей на рынке до 20%, сумму выплат по маркетинговым контрактам – до 5%.

Поскольку ст. 50, 123.8 ГК РФ и Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» уже содержат понятие ассоциации как формы некоммерческой организации, противоречащее целям, которыми планируется наделить объединение аптечных организаций, предлагаем в ст. 4 Федерального закона №61-ФЗ внести понятие закупочного союза, следует из письма.

Ранее «ФВ» писал о том, что с просьбой решить проблему доставки рецептурных лекарств к правительству обратился Всероссийский союз пациентов. В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина организация просила провести эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами на территории региона с развитой инфраструктурой цифровых сервисов здравоохранения.

Руслан Мавлиханов

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