«Вектор-Биальгам» намерен разливать 10 млн доз «ЭпиВакКороны» в месяц к концу года

«Вектор-Биальгам» планирует масштабировать производство «ЭпиВакКороны» до 10 млн доз ежемесячно к концу года. Сейчас предприятие разливает в месяц 1,5 млн доз в ампулах и 5 млн в шприцах.

Производитель «ЭпиВакКороны» компания «Вектор-Биальгам» планирует к концу года масштабировать производство до 10 млн доз ежемесячно, сообщил ТАСС генеральный директор «Вектор-Биальгам» Леонид Никулин.

«Сейчас мы разливаем 1,5 млн в ампулах [ежемесячно], еще 5 млн в шприцах, это уже 6–7 млн, а к концу года мы планируем выйти на 10 млн», – сказал Никулин.

По его словам, масштабирование производства позволит осуществлять поставки вакцины «ЭпиВакКорона» в шприцах по всей стране. «У нас после приезда премьера была ВКС [видеоконференция] с Минпромторгом, где для производителей упорядочили получение материалов, сырья и договорились об очередности поставок. Нас 11 предприятий, выпускающих вакцины по стране, и мы почти одним и тем же сырьем пользуемся и, чтобы друг друга не ущемлять, разработали план мероприятий», – сказал Никулин.

5 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил производственную площадку «Вектор-Биальгам», где принял участие в запуске линии розлива антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона» в форме шприц-доз.

В 2017 году на предприятии была запущена линия розлива в шприц-дозы с производительностью от 9 до 11 тыс. доз в час. В августе этого года планируют запустить новую универсальную линию розлива в ампулы и флаконы примерно такой же производительности.

13 октября 2020 года Минздрав зарегистрировал «ЭпиВакКорону», а в начале марта 2020 года разрешил применять ее для лиц старше 60 лет. В инструкцию по медицинскому применению препарата внесена сответствующая запись.

22 января правительство направило более 2 млрд руб. ГНЦ «Вектор» на производство «ЭпиВакКороны». Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства направят на выпуск свыше 2 млн доз вакцины, также часть денег пойдет на поставку препарата в регионы.

Фото: www.nso.ru

Елена Сидорова

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