США, Канада и ЕС создали группу по борьбе с монополиями в фармацевтической сфере

Федеральная торговая комиссия США заявила о создании рабочей группы по борьбе с монополиями в фармацевтической промышленности при поддержке антимонопольных комитетов ЕС, Канады и Великобритании. Орган намерен препятствовать слиянию фармацевтических компаний, если это может привести к росту цен на лекарства.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о создании рабочей группы при сотрудничестве с антимонопольными комитетами ЕС, Великобритании и Канады. Цель формирования нового органа – пересмотр способов контроля слияний фармацевтических компаний. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте FTC.

Решение было сделано на фоне опасений, что объединение компаний может привести к росту цен на лекарственные препараты или препятствовать инновационной деятельности. «Мы намерены использовать жесткий подход для борьбы со слияниями фармацевтических компаний, препятствующими конкуренции», — заявила в Twitter исполняющая обязанности председателя FTC Ребекка Келли Слотер.

Большое количество слияний в фармацевтической сфере за последние годы, а также рост цен на лекарства и опасения о подавлении конкуренции в отрасли диктуют необходимость пересмотреть существующий подход к этому вопросу, считает Слотер. Она добавила, что инициатива нацелена на определение «конкретных и эффективных мер» по анализу такого рода сделок в фармацевтической промышленности.

В частности, рабочая группа рассмотрит, каким образом регулирующие органы стран должны воспринимать такие действия производителей лекарственных средств, как фиксация цен на препараты, обратные платежи (так называются соглашения по урегулированию дел о нарушении патентов на препараты между компаниями) и другие нарушения нормативно-правового регулирования.

Слотер также сообщила, что FTC ранее узко рассматривала сделки между фармацевтическими компаниями, делая основной акцент на портфелях лекарственных средств производителей и препаратах, права на которые они передают друг другу. Однако в таком случае «не учитываются все последствия подобных сделок», считает она.

Исполняющая обязанности председателя FTC также назвала соглашения по слиянию фармацевтических компаний, против которых выступает орган. Среди них слияние Upjohn, подразделения Pfizer, и компании Mylan, приобретение Allergan компанией AbbVie за 63 млрд долл. и покупка Celgene производителем Bristol Myers Squibb за 74 млрд долл.

Владимир Заболотских

pharmvestnik