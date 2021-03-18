Минпромторг объявил гранты для госучреждений на разработку средств от COVID-19 и CAR-T-терапии

Минпромторг опубликовал условия проведения 15 конкурсов на право предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям на разработку лекарств или медизделий. Общая сумма предоставляемых грантов – 2,6 млрд рублей. Среди лотов – средства для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных заболеваний. Минпромторг опубликовал условия проведения 15 конкурсов на право предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям на разработку лекарств или медизделий. Общая сумма предоставляемых грантов – 2,6 млрд рублей. Среди лотов – средства для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных заболеваний.

Заявки принимаются до 5 апреля 2021 года. Суммарная сумма грантов по каждому направлению – от 173,3 до 173,8 млн рублей.

Средства выделяются на разработку и исследования лекарств и медизделий. Среди направлений финансирования – медизделия для применения в сердечно-сосудистой хирургии, средства лечения аритмий и сердечно-сосудистых заболеваний воспалительной природы, соматоклеточные препараты для лечения онкозаболеваний на основе технологии химерных антигенных рецепторов (CAR-T), новые лекарства от рака, пролонгированные инкапсулированные формы препаратов с улучшенными свойствами, радиофармпрепараты, новые средства диагностики инфекционных заболеваний вирусной природы, средства лечения инфекционных заболеваний флавивирусной природы, а также COVID-19.

Грант отработан, когда исполнитель получает регудостоверение на продукты. По условиям конкурсов, на это отводится 5–7 лет.

Кандидат обязан софинансировать проект, обеспечив не менее 30% совокупных затрат на его реализацию. Исполнитель может привлечь индустриального партнера.

Минпромторг собирался за весь 2021 год потратить на гранты бюджетным учреждениям 2,6 млрд рублей, ограничив предельную сумму по направлениям 260 млн рублей. Правила предоставления грантов правительство РФ утвердило в декабре 2020 года.