«Алмаз-Антей» открыл научно-производственный центр по разработке медоборудования в Санкт-Петербурге

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» открыл на базе АО «ГОЗ Обуховский завод» в Санкт-Петербурге научно-производственную площадку для разработки медицинского оборудования по программе диверсификации. Объем инвестиций в проект не раскрывается, оператором проекта выступает компания ООО «ВКО «Медпром». Концерн ВКО «Алмаз-Антей» открыл на базе АО «ГОЗ Обуховский завод» в Санкт-Петербурге научно-производственную площадку для разработки медицинского оборудования по программе диверсификации. Объем инвестиций в проект не раскрывается, оператором проекта выступает компания ООО «ВКО «Медпром».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу завода, «ВКО «Медпром» станет основной научно-производственной площадкой концерна для разработки и сборки опытных образцов медицинской техники. К работе на заводе привлечены более 50 российских разработчиков, площадка оснащена научными лабораториями и рентгеновскими защитными боксами для тестирования медоборудования.

В компании заявили, что разработали два флагмана новой линейки медоборудования концерна, готовых к серийному производству: телеуправляемый комплекс с томосинтезом Р-600 «Полидиагност» и универсальный рентгенографический аппарат Р-600 «Униарм-Флюорограф», к выходу готовится маммографический комплекс серии Р-500.

Как следует из сообщения компании, доля российских компонентов в медицинском оборудовании разработки и производства концерна на данный момент составляет более 70% с последующей перспективой увеличения до 90%. Производство профильных комплектующих изделий налажено на дочерних предприятиях концерна – рязанском заводе «Красное Знамя» и Нижегородском заводе 70-летия Победы.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ВКО «Медпром» зарегистрировано в ноябре 2019 года, долей в 49% компании владеет ООО «М.С. Корп», 32% – ООО «Здравинвест», еще 19% принадлежит ПАО «Завод «Красное Знамя». Финансовые показатели компании не раскрываются. В 2020 году компания поставила рентгеновские аппараты «ТелеКоРД-МТ» производства московского «МТЛ» Тульскому областному онкологическому диспансеру на 24,4 млн рублей. Как следует из реестра медизделий Росздравнадзора, регудостоверением на телеуправляемый комплекс Р-500 «Полидиагност» также владеет «МТЛ».

В концерне ВКО «Алмаз-Антей» не ответили на запрос Vademecum.

В ноябре 2018 года Минпромторг начал разработку законопроекта, согласно которому предприятия ОПК, которые наладят выпуск гражданской высокотехнологичной продукции по программе конверсии, в том числе в области здравоохранения, получат преференции со стороны государства. Среди предлагаемых ведомством мер – снижение минимального объема инвестиций по специнвестконтракту, снятие ограничений объема продукции, по которой предприятие может стать единственным поставщиком, и внесение изменений в закон «О закупках» для получения приоритета на рынке госзаказа для «государственной и социально значимой» гражданской продукции.

В конце января 2020 года глава департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Ученов сообщил, что в ходе реализации нацпроектов планируется закупить не менее половины продукции отечественного производства – на 3,2 трлн рублей из 6,2 трлн рублей, при этом в качестве целевого индикатора для предприятий ОПК установлена цифра в 1,4 трлн рублей.