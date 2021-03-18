Поставщик медоборудования через суд потребовал 396 млн рублей от омского Минздрава

Компания «НикМед» подала иск к Министерству здравоохранения Омской области с требованием выплатить 395,9 млн рублей по контракту на поставку в региональные клиники медоборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией. Контракт был заключен 8 апреля 2020 года на сумму 565,6 млн рублей, однако компания получила только 30% аванса. Ранее по подозрению в превышении должностных полномочий в международный розыск была объявлена экс-глава областного Минздрава Ирина Солдатова – по версии следствия, она участвовала в заключении «государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости». Среди поставщиков по этому делу в СК называют и ООО «НикМед». Компания «НикМед» подала иск к Министерству здравоохранения Омской области с требованием выплатить 395,9 млн рублей по контракту на поставку в региональные клиники медоборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией. Контракт был заключен 8 апреля 2020 года на сумму 565,6 млн рублей, однако компания получила только 30% аванса. Ранее по подозрению в превышении должностных полномочий в международный розыск была объявлена экс-глава областного Минздрава Ирина Солдатова – по версии следствия, она участвовала в заключении «государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости». Среди поставщиков по этому делу в СК называют и ООО «НикМед».

В Арбитражном суде Омской области сообщили, что процессуальное решение по иску еще не принято. Согласно картотеке арбитражных дел, исковое заявление было подано 17 марта.

Источник регионального издания NGS55.ru рассказал, что компания «НикМед» требует оставшиеся 70% суммы контракта, которые пока не поступили в ее адрес. Согласно контракту, ООО «НикМед» поставило восемь наркозно-дыхательных аппаратов, 10 бронхоскопов, 300 пульсоксиметров, 4 рентген-аппарата, 101 систему газоснабжения, 3 аппарата УЗИ, 300 шприцевых насосов, 136 мониторов пациентов, 1 томограф, 107 аппаратов ИВЛ и 19 газоанализаторов. Контракт стал самым крупным из тех, что заключил Минздрав Омской области во время пандемии.

Среди причин, по которым региональный Минздрав не закрыл контракт с компанией, называют несоответствие части поставленного оборудования заявленным техническим характеристикам. При этом в январе 2021 года ведомство направило поставщику претензию из-за срыва сроков поставок. «НикМед» должна была поставить оборудование до 30 июня, но на эту дату контракт был исполнен только на 5%. В связи с этим компании начислили пени на сумму почти 8,8 млн рублей, которая до сих пор не оплачена.

Компания «НикМед» фигурирует в деле экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой и руководителя Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения региона Виктора Бабикова. Их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, причиненный экс-министром здравоохранения региональному ведомству ущерб превышает 105 млн рублей. Фигуранты «организовали подготовку документов и заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции».

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения следователь уточнил, что Солдатова заключала госконтракты «с известными ей коммерческими организациями, такими как «Инфомед», «Линкос МК», «Уникхелз», «Ньюмедтех», «НикМед». Адвокат Солдатовой Константин Тыганов заявил, что следствием не было представлено ни одного доказательства аффилированности компаний, а все формулировки «притянуты за уши».

Омский областной суд 26 февраля отклонил апелляционную жалобу адвокатов Ирины Солдатовой о заочном аресте сроком на два месяца и признал постановление Куйбышевского районного суда Омска от 29 января законным. Меру пресечения в отношении экс-министра избрали заочно, так как ранее она была объявлена в международный розыск. В региональном управлении СК РФ изданию «Омск здесь» сообщали, что Ирина Солдатова находится в Дубае: «Мы об этом знаем, и она это не скрывает».

Сама Солдатова отрицает обвинение и уточняет, что дело «сфабриковано непрофессионально и безграмотно, с нарушениями».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НикМед» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2011 году. Компания на 50% принадлежит Дмитрию Перинову, еще на 50% – Константину Гусевскому. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях. Выручка в 2019 году составила 609,7 млн рублей, чистая прибыль – 63,9 млн рублей.