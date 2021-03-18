ОАЭ инвестирует около $10 млн в российского производителя лечебного питания

Российская группа компаний «Иннованта», занимающаяся производством диетического, профилактического и лечебного питания, объявила о запуске инвестиционного проекта в области создания новых технологий в персонализированном питании. Он будет реализован совместно с компанией The Sharjah Research, Technology and Innovation Park Free Zone (SRTIP), располагающейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Порядка $10 млн в проект инвестирует принцесса одной из правящих семей ОАЭ Хинд Аль Кассеми.

Стороны договорились о сотрудничестве во время ежегодной выставки пищевой промышленности Gulfood, проходившей в ОАЭ в феврале 2021 года. В пресс-службе ГК «Иннованта» Vademecum уточнили, что речь идет именно о новой технологии, а не о новом продукте, однако более подробную информацию раскрыть отказались.

По словам управляющего партнера ГК «Иннованта» Николая Сидорова, инвестиционный проект реализуется на территории SRTIP в ОАЭ. Биотехнологическое направление работы технопарка курирует принцесса Хинд Аль Кассеми, разработки будут применяться на территории России, ОАЭ и в странах Персидского залива.

ГК «Иннованта» занимается разработкой, производством и реализацией диетического, профилактического и лечебного питания, а также инновационными проектами в этой отрасли. В составе группы – производство специализированной пищевой продукции, в том числе с использованием технологии микрокапсулирования.

ГК «Иннованта» налаживает экспорт своих продуктов в страны Персидского залива, Узбекистан, Армению и Казахстан.

В августе 2020 года компания Undermyfork привлекла инвестиции в размере $400 тысяч на развитие приложения для людей с диабетом. Это цифровой дневник питания и учета уровня глюкозы. Средства предоставил фонд AltaIR Capital совместно с Runa Capital и другими инвесторами.

Фото: ГК «Иннованта»

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