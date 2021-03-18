Госдума приняла в I чтении закон о «принудительном» лицензировании лекарств для экспорта

Госдума 17 марта приняла в I чтении правительственный законопроект, согласно которому кабмин наделяется правом в рамках международных соглашений принимать решение об использовании изобретений для производства лекарств без патента с последующей компенсацией патентообладателю.

Гражданский кодекс дополняется новым положением, согласно которому правительство вправе на условиях, предусмотренных международными договорами, «принять решение об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации».

Текст решения должен содержать сведения об объеме производства лекарственного средства, определяемом потребностями иностранного государства, куда оно будет экспортировано. Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

В законопроекте уточняется, что порядок принятия решения о выпуске лекарств и выплате компенсаций будет определяться правительством.

gxpnews