«Валента Фарм» выводит на российский рынок уникальный препарат для лечения РС

Препарата «Кинезиа» производства АО «Валента Фарм», возвращающий подвижность пациентам с рассеянным склерозом, станет доступен для российских пациентов в 2021 году, сообщает компания.

Фармпроизводитель «Валента Фарм» более восьми лет вел собственные разработки, чтобы создать лекарство, которое позволит пациентам с РС вернуть подвижность. Многочисленные клинические испытания российской молекулы фампридина доказали ее эффективность и безопасность, а соответствующий препарат компании прошел все регистрационные процедуры.

«Будучи социально-ответственной компанией, мы работаем в тесном диалоге с пациентским сообществом, понимаем его потребности, и на основании этого принимаем стратегические решения. Так получилось и с рассеянным склерозом, когда мы видим уникальные решения, которые существуют в других странах, но отсутствуют в России. Решения, которые возвращают к жизни пациентов с РС, снижают бремя на систему здравоохранения из-за прогрессирования инвалидизации. Почти десятилетие кропотливой работы наших ученых, и теперь долгожданный препарат, возвращающий подвижность людям с РС, доступен наконец-то в России», — заявила директор по науке, экспертизе и обращению ЛС и БАД компании «Валента Фарм» Екатерина Захарова 16 марта в пресс-центре МИА «Россия сегодня» на конференции «Вернуть подвижность: долгожданное решение от российского производителя для пациентов с рассеянным склерозом».

Захарова добавила, что в этом году компания запускает программу раннего доступа к препарату, а также наблюдательную программу на базе российских лечебных учреждений.

«Мы также планируем обеспечить терапией более 500 пациентов, провести обучение врачей-неврологов особенностям назначения препарата, а также дать им возможность получить собственный опыт применения нашей разработки», — рассказала представитель «Валента Фарм».

Препарат производится на территории России непосредственно на базе научно-производственного комплекса «Валента Фарм». Высокотехнологичный НПК компании, расположенный в городе Щелково Московской области, введен в эксплуатацию в 2017 году и является одним из крупнейших высокотехнологичных фармацевтических производств в Восточной Европе.

Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. К его самым частым проявлениям относят нарушение зрения, слабость, а также затруднение координации движений. Без современного лечения через 10 лет от начала болезни более 50% пациентов с РС становятся инвалидами. По оценкам специалистов, около 2,5 млн человек во всем мире живут с таким диагнозом. В России насчитывается более 80 тыс. пациентов с РС, хотя эксперты говорят, что это число выше.

«Рассеянный склероз остается самым часто встречающимся неврологическим заболеванием у молодых. Чаще всего его дебют мы наблюдаем у женщин в возрасте 25 лет. Без лечения в большинстве случаев возможно развитие инвалидизации. В начале XXI века в нашем арсенале появились иммунологические препараты, способные остановить развитие болезни и предотвратить рецидивы в будущем. Но многим пациентам, у которых появились двигательные нарушения, нарушения ходьбы, нужно решение «здесь и сейчас». Долгое время такое решение, симптоматическая терапия, не было доступно в России, хотя активно применялось в других странах. Но сегодня, благодаря российским ученым, эта терапия появилась в нашей стране, и мы это приветствуем. Она позволяет облегчить симптомы нарушение ходьбы при РС в 80% случаев», — отметила д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Мария Давыдовская.

gxpnews