Минздрав исключил из государственного реестра 10 препаратов

Министерство здравоохранения России 16 марта приняло решения об отмене государственной регистрации 10 лекарственных препаратов (включая разные лекарственные формы двух препаратов) и исключении их из государственного реестра.
— «Ибупрофен-Акрихин» (ибупрофен) — суппозитории ректальные (для детей) 60 мг производства польской «АПИПОЛ-ФАРМА». Нестероидный противовоспалительный препарат.
— «Винорелбин-Тева» (винорелбин) — противоопухолевое средство из группы цитостатиков, концентрат для изготовления инфузий производства Teva;
— «Амлодипин» (амлодипин) — таблетки 5 мг и 10 мг, блокатор медленных кальциевых каналов (БМКК) II поколения. Выпускает российский «Березовский фармацевтический завод»;
— «Веро-ондансетрон» (ондансетрон) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг и 8 мг, производства российской «ВЕРОФАРМ». Противорвотное средство;
— «Людиомил» (мапротилин) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг и 25 мг, держателем регудостоверения является швейцарская «Новартис Фарма». Тетрациклический антидепрессант;
— «Тегретол» (карбамазепин) — сироп 100 мг/ 5 мл, противоэлептический препарат. Владельцем регудостоверения является «Новартис Фарма»;
— «Эгилок Ретард» (метопролол) — таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 50 мг и 100 мг, производится препарат на венгерском заводе «ЭГИС». Это кардиоселективный бета1-адреноблокатор без внутренней симпатомиметической активности;
— «ЭГИЛОК С» — таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой в дозировках 25 мг, 50 мг, 100 мг и 200 мг;
— «Сорбитрим» (железа [III] гидроксид полимальтозат) — капли для приема внутрь 50 мг/мл, производства польской «МЕДАНА ФАРМА». Средство для лечения железодефицитной анемии различного генеза и латентного дефицита железа у младенцев и детей младшего возраста;
— «Сорбитрим» — раствор для приема внутрь 10 мг/мл.
Все решения были приняты на основании заявлений, поданных владельцами регистрационных удостоверений.