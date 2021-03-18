Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио» «Валента Фарм» выводит на российский рынок уникальный препарат для лечения РС » Минздрав исключил из государственного реестра 10 препаратов Министерство здравоохранения России 16 марта приняло решения об отмене государственной регистрации 10 лекарственных препаратов (включая разные лекарственные формы двух препаратов) и исключении их из государственного реестра. — «Ибупрофен-Акрихин» (ибупрофен) — суппозитории ректальные (для детей) 60 мг производства польской «АПИПОЛ-ФАРМА». Нестероидный противовоспалительный препарат. — «Винорелбин-Тева» (винорелбин) — противоопухолевое средство из группы цитостатиков, концентрат для изготовления инфузий производства Teva; — «Амлодипин» (амлодипин) — таблетки 5 мг и 10 мг, блокатор медленных кальциевых каналов (БМКК) II поколения. Выпускает российский «Березовский фармацевтический завод»; — «Веро-ондансетрон» (ондансетрон) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг и 8 мг, производства российской «ВЕРОФАРМ». Противорвотное средство; — «Людиомил» (мапротилин) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг и 25 мг, держателем регудостоверения является швейцарская «Новартис Фарма». Тетрациклический антидепрессант; — «Тегретол» (карбамазепин) — сироп 100 мг/ 5 мл, противоэлептический препарат. Владельцем регудостоверения является «Новартис Фарма»; — «Эгилок Ретард» (метопролол) — таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 50 мг и 100 мг, производится препарат на венгерском заводе «ЭГИС». Это кардиоселективный бета1-адреноблокатор без внутренней симпатомиметической активности; — «ЭГИЛОК С» — таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой в дозировках 25 мг, 50 мг, 100 мг и 200 мг; — «Сорбитрим» (железа [III] гидроксид полимальтозат) — капли для приема внутрь 50 мг/мл, производства польской «МЕДАНА ФАРМА». Средство для лечения железодефицитной анемии различного генеза и латентного дефицита железа у младенцев и детей младшего возраста; — «Сорбитрим» — раствор для приема внутрь 10 мг/мл. Все решения были приняты на основании заявлений, поданных владельцами регистрационных удостоверений. gxpnews