Единственным поставщиком вакцины «Спутник V» станет «Нацимбио»

Полномочия единственного поставщика вакцины «Спутник V» ООО «Иммунотехнологии», входящего в экосистему «Сбера», будут переданы компании «Нацимбио». Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 15 марта, рассказали GxP News три источника, знакомые с ситуацией.

Ранее стало известно, что таким поставщиком будет компания «Иммунотехнологии». Собеседники GxP news говорят, что соответствующее распоряжение было подписано в IV квартале 2020 года. В декабре 2020 года «Ведомости» сообщали, что с предложением наделить «Иммунотехнологии» статусом единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 на госзакупках министр здравоохранения Михаил Мурашко обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Иммунотехнологии» зарегистрировано в мае, оно на 100% принадлежит компании «Цифровые активы», «дочке» «Сбера». Ее возглавляет бывший гендиректор российского АО «Нижфарм» Дмитрий Ефимов.

«Нацимбио» и пресс-служба «Сбера» отказались от комментариев.

Холдинг «Нацимбио», входящий в Госкорпорацию «Ростех», уже занимается производством и поставками вакцин в рамках исполнения государственного заказа. Так согласно распоряжению Правительства Российской Федерации №1257 от 12 мая 2020 года «Нацимбио» получила полномочия на закупку иммунобиологических препаратов, применяемых для проведения вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок, на правах единственного исполнителя в 2020-2021 годах. В распоряжении отмечается, что полномочия распространяются только на поставки вакцин, произведенных на всех стадиях технологического процесса на территории России.

В 2019 году «Нацимбио» впервые поставила четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа, созданную на базе своего предприятия, а также зарегистрировала два новых препарата — «Пентавакцину» (комбинированная пятикомпонентная вакцина аАКДС–ГепB+Hib) и трехкомпонентную вакцину для одновременной профилактики кори, краснухи и паротита — «Вактривир».

gxpnews