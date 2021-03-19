«Спутник V» одобрен для использования в 54 странах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил 19 марта об одобрении российской вакцины «Спутник V» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Филиппины, Министерством здравоохранения Республики Камерун, а также регулирующими органами Республики Сейшельские Острова. Вакцина зарегистрирована в рамках процедуры разрешения на экстренное использование. Таким образом вакцина одобрена для использования в 54 странах с общим населением более 1,4 миллиарда человек. В РФПИ сообщили, что «Спутник V» занимает второе место среди вакцин против коронавируса в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

Между тем, сенат Чехии выступил против применения «Спутника V» без одобрения ЕМА. Сенаторы таким образом выразили поддержку министру здравоохранения Яну Блатныму, заявившему ранее об отказе в разрешении на использование препарата без предварительной регистрации в агентстве, пишет ТАСС.

19 марта РФПИ сообщил о договоренности с Stelis Biopharma Pvt. Ltd., биофармацевтическим подразделением глобальной фармацевтической компании Strides со штаб-квартирой в Индии, о производстве и поставке не менее 200 миллионов доз российской вакцины, достаточной для вакцинации 100 млн человек. Соглашение между РФПИ и Stelis Biopharma было достигнуто под эгидой Enso Healthcare LLP (входит в Enso Group), координирующего партнера РФПИ по закупкам вакцин «Спутник V» в Индии.

Стороны намерены начать поставки с третьего квартала 2021 года. Stelis также продолжит работу с РФПИ для обеспечения дополнительных объемов поставок сверх первоначального соглашения.

«Значительные объемы вакцины, которые будут производиться совместно со Stelis, помогут расширить доступ к вакцине в глобальном масштабе», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

18 марта появилась информация о конфискации партии поддельных российских вакцин «Спутник V» в Мексике, в международном аэропорту Кампече. Таможенники провели обыск самолета, находившегося на территории Мексики и направлявшегося в Гондурас. В нем было обнаружено два холодильника с 5 тыс. доз вакцины. Они были спрятаны под бутылками с газировкой и кондитерскими изделиями. На этикетке было написано название вакцины с ошибкой — «Гма-КОВИД-Вак».

РФПИ поблагодарил Правительство Мексики, таможенные органы и Вооруженные Силы страны за задержание подделки и заявил, что каждая произведенная партия вакцины «Спутник V» проходит самый строгий контроль. Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение. Транспортировку вакцины осуществляют только авторизованные перевозчики, которые «соблюдают самые высокие стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры».

В свою очередь Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор проекта маркировки лекарств, заявил, что реализация проекта исключает возможность попадания поддельных партий вакцины «Спутник V» в медицинские учреждения. Все производимые для российских пациентов вакцины снабжены маркировкой, подчеркнули в ЦРПТ. Она обеспечивает строгую прослеживаемость от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.

Поставщиком вакцин в рамках массовой вакцинации от COVID-19 в России выступает компания «Нацимбио».

Елена Сидорова

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