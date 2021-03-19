Михаил Мурашко предложил заставлять фармкомпании проводить КИ в педиатрии

Детские врачи-онкологи ждут внесения изменений в законодательство, которые легализуют применение офф-лейбл лекарственных препаратов в педиатрии. Они не поддержали предложение министра здравоохранения заставлять фармкомпании проводить клинические исследования с участием детей.

Предложение главы Минздрава Михаила Мурашко обязать фармкомпании при регистрации препарата проводить клинические исследования (КИ) с участием детей не получило одобрения профессионального сообщества. Детские онкологи заявляют, что лекарственные средства, которые они используют офф-лейбл на протяжении длительного времени, доказали эффективность и безопасность. Об этом шла речь на заседании президиума Совета законодателей 19 марта, сообщает «МВ».

Фармацевтические компании не проявляют достаточного интереса к изучению эффективности и безопасности лекарственных препаратов в педиатрии, констатировал Мурашко. Среди причин — ограниченность рынка, сложность и дороговизна КИ. Доступность медикаментов для детей в разных странах отличается в восемь раз, проинформировал министр.

«Возможно, государство должно взять на себя часть расходов по клиническим исследованиям в области педиатрии, — предположил глава Минздрава. — Второй вариант частично реализован на территории ЕАЭС: выставление фармкомпании условия проведения клинических исследований и предоставление документов по использованию препарата у детей».

«Большинство этих лекарств мы используем много лет, — возразила заместитель главврача Свердловской областной детской клинической больницы, депутат Госдумы Лариса Фечина. — Мы даже не знали, что они офф-лейбл. Мы хотим спасать детей, но делать это, не нарушая закона и не рискуя своей карьерой».

Эту позицию разделяет и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая в феврале направила в правительство ряд предложений по совершенствованию законодательства в сфере детской онкологии. Среди них — легитимизация офф-лейбл.

«Может быть, Минздрав будет еще десять лет решать вопрос по препаратам офф-лейбл для всего здравоохранения, мы же предлагаем уже сейчас сделать это для детской онкологии, — пояснила она. — Идея — принять норму закона, которая сформирована на основании позиции ведущих детских онкологов. Какое еще нужно экспертное мнение? ООО какого-нибудь, которое получит колоссальные деньги за экспертизу?».

К концу дискуссии министр согласился, что «по офф-лейбл вопрос нужно сдвинуть с мертвой точки».

Фото: duma.gov.ru

Екатерина Погонцева

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