Производители попросили прокуратуру проверить закупки респираторов из-за опасности для медиков

Изготовители и поставщики средств защиты обратились в Генпрокуратуру и ФАС после жалоб больниц Подмосковья и Ленобласти. Специалисты подозревают, что респираторы не соответствуют заявленным уровням защиты и угрожают здоровью медперсонала.

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генпрокуратуру и ФАС России с просьбой проверить госзакупки респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. С отправленными в ведомства письмами ознакомился РБК.

Их составили после жалоб нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей, которые попросили провести независимую экспертизу госзакупок. Эксперты АСИЗ подозревают, что респираторы не соответствуют указанным уровням защиты. Специалисты ассоциации подчеркнули, что бракованные маски угрожают жизни и здоровью медиков, работающих в «красных зонах» больниц, и способствуют распространению коронавируса, считают эксперты.

Свои опасения они основывают на результатах анализа госзакупок. Себестоимость производства масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3 начинается от 60 руб. за штуку, указывают производители. Больницы же закупают такие респираторы по цене от 4 до 9 руб. за единицу товара. Таким образом, начальная максимальная цена контракта на 90% ниже средней цены контрактов по рынку. Такие СИЗ могли не пройти необходимую сертификацию, предполагают эксперты. Ценообразующим в таких масках является нетканый фильтрующий материал мелтблаун.

Упомянутые в письме компании заверили, что производят или поставляют респираторы, соответствующие ГОСТу. Низкие цены при поставках они объясняют высокой конкуренцией на фоне общего падения продаж на рынке и демпинга.

Ассоциация также обратилась в Росздравнадзор с предложением пересмотреть законодательство, регулирующее обращение СИЗ. Постановление Правительства РФ № 299 от 18.03.2020 «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий» упростило правила госрегистрации медицинских изделий, что сделало возможным обращение на рынке контрафактных или несертифицированных СИЗ.

Респираторы FFP2 используются при превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) опасных веществ в 10 раз, они поглощают до 94% пыли и аэрозолей, находящихся в воздухе. Маски FFP3 применяются при превышении ПДК в 50 раз, они улавливают до 99% вредных примесей, а также бактерии, вирусы и споры грибов.

Григорий Дубов

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