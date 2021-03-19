Маркировка сделала невозможной подделку вакцин «Спутник V»

Реализация проекта по маркировке лекарств исключает возможность попадания поддельных партий вакцины «Спутник V» в медицинские учреждения. Об этом заявил оператор проекта – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Все производимые для российских пациентов вакцины «Спутник V» снабжены маркировкой, подчеркнули в ЦРПТ. Она обеспечивает строгую прослеживаемость от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.

«Уникальный код маркировки в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки, — добавили в ЦРПТ. — Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки. Кроме того, информация из системы «Честный ЗНАК» позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте».

Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.

Материал партнера: ЦРПТ

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