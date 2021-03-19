Takeda и Anima заключили сотрудничество на сумму 2,3 млрд долларов

Takeda и Anima подписали договор о сотрудничестве в области создания низкомолекулярных препаратов от редких неврологических заболеваний. Общая сумма соглашения составила 2,3 млрд долл.

Израильская биотехническая компания Anima Biotech сообщила, что заключила стратегическое соглашение с японским фармацевтическим производителем Takeda Pharmaceutical. Фирмы займутся разработкой нового класса низкомолекулярных препаратов для лечения генетических неврологических заболеваний.

Согласно условиям договора, стороны займутся продвижением имеющихся лекарственных средств до тех пор, пока они не будут зарегистрированы для клинических испытаний. Доклиническое исследование первоначально сосредоточится на лечении ранней стадии болезни Хантингтона методом избирательного ингибирования мутировавшего белка с помощью небольших молекул. Планируется создать медикаменты против еще двух неврологических болезней, однако они будут названы позднее.

Takeda выплатит Anima до 120 млн долл. в качестве аванса за доклинические исследования, а также до 1,1 млрд долл. за успешные результаты клинических испытаний препарата и достижение целей по его коммерциализации. Помимо этого, Anima получила право на роялти от продаж каждого продукта, разработанного в рамках сотрудничества. Takeda может расширить сотрудничество по трем дополнительным лекарствам при условии дополнительных выплат Anima в размере 1,2 млрд долл.

Права на разработку и коммерциализацию препаратов принадлежат Takeda. Anima в свою очередь предоставила для этих целей свою платформу под названием Translation Control Therapeutics, предназначенной для обнаружения новых модуляторов трансляции мРНК. Как утверждает сама компания, это новый подход к борьбе с неподдающимися лечению заболеваниям. Технология позволяет определять лекарства, которые избирательно уменьшают или увеличивают трансляцию белков, и дает представление об их механизме действия.

Это второе крупное партнерское соглашение израильского производителя. Ранее Anima заключила сделку с фармацевтической компанией Eli Lilly, сумма которой составила более 1 млрд долл.

Фото: animabiotech.com

Владимир Заболотских

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