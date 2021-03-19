Минпромторг предоставит гранты на разработку лекарств и медизделий

Минпромторг объявил 15 конкурсов по предоставлению в 2021 году грантов госучреждениям на реализацию проектов по разработке лекарств и медизделий по приоритетным направлениям, в том числе для профилактики и лечения COVID-19. Прием заявок на участие заканчивается 5 апреля.
Минпромторг России объявил конкурсы на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетным учреждениям на реализацию проектов по разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 2187 от 21.12.2020 по следующим приоритетным направлениям:
|№ конкурса
|Приоритетное направление
|Конкурс № 1
|Прогнозирование развития и характера течения, ответа на лечение неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические, мониторинг их лечения на основе определения статусов биомаркеров, в том числе с применением «жидкостной биопсии».
|Конкурс № 2
|Новые материалы и иные медицинские изделия, включая системы искусственного кровообращения и биологически совместимые имплантаты, для сердечно-сосудистой хирургии.
|Конкурс № 3
|Новые средства лечения аритмий и сердечно-сосудистых заболеваний воспалительной природы.
|Конкурс № 4
|Соматоклеточные лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний на основе технологии химерных антигенных рецепторов.
|Конкурс № 5
|Новые лекарственные препараты с противоопухолевой активностью, в том числе для лечения онкологических заболеваний с агрессивным течением, для которых отсутствует эффективные средства лечения.
|Конкурс № 6
|Медицинские изделия из биосовместимых и биорезорбируемых материалов для замещения костных дефектов и дефектов мягких тканей, в том числе с функционализацией биологически активными веществами и обладающие антимикробной активностью
|Конкурс № 7
|Раздвижные (растущие) имплантаты для эндопротезирования у детей.
|Конкурс № 8
|Пролонгированные, (нано)инкапсулированные формы лекарственных препаратов с улучшенными свойствами, включая таргетную доставку.
|Конкурс № 9
|Радиофармацевтические лекарственные препараты для диагностики, тераностики и лечения неинфекционных заболеваний.
|Конкурс № 10
|Клеточные технологии и соматоклеточные лекарственные препараты для восстановления утраченных (несформированных) функций в целях оказания медицинской помощи.
|Конкурс № 11
|Диагностика актуальных для Российской Федерации инфекционных заболеваний вирусной природы, для которых отсутствуют средства диагностики.
|Конкурс № 12
|Средства экспресс-диагностики и лечения, в том числе на основе фагов, инфекционных заболеваний, вызванных возбудителями с устойчивостью к противомикробным лекарственным препаратам.
|Конкурс № 13
|Средства лечения инфекционных заболеваний флавивирусной природы.
|Конкурс № 14
|Профилактика и лечение инфекционных заболеваний, ассоциированных с образованием микропленок.
|Конкурс № 15
|Средства профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщалось ранее, получателям господдержки разрешается привлекать под проект инвесторов, заинтересованных в дальнейшем продвижении разработанных препаратов и изделий. Это поможет вывести новую медицинскую продукцию на внутренний и внешние рынки.
Максимальный размер гранта на реализацию одного проекта не может превышать 260 млн руб. Средства гранта можно использовать на зарплату сотрудников и приглашенных специалистов, а также на лабораторное оборудование. Объем внебюджетных средств должен составлять не менее 30% затрат на реализацию проекта и включать средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности и средства, предоставляемые индустриальным партнером на реализацию проекта.
В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено 2,6 млрд руб. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».
Заявки принимаются в соответствии с конкурсной документацией в срок до 5 апреля 2021 года.
Елена Сидорова
pharmvestnik