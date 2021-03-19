Минпромторг предоставит гранты на разработку лекарств и медизделий

Минпромторг объявил 15 конкурсов по предоставлению в 2021 году грантов госучреждениям на реализацию проектов по разработке лекарств и медизделий по приоритетным направлениям, в том числе для профилактики и лечения COVID-19. Прием заявок на участие заканчивается 5 апреля.

Минпромторг России объявил конкурсы на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетным учреждениям на реализацию проектов по разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 2187 от 21.12.2020 по следующим приоритетным направлениям:

№ конкурса Приоритетное направление Конкурс № 1 Прогнозирование развития и характера течения, ответа на лечение неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические, мониторинг их лечения на основе определения статусов биомаркеров, в том числе с применением «жидкостной биопсии». Конкурс № 2 Новые материалы и иные медицинские изделия, включая системы искусственного кровообращения и биологически совместимые имплантаты, для сердечно-сосудистой хирургии. Конкурс № 3 Новые средства лечения аритмий и сердечно-сосудистых заболеваний воспалительной природы. Конкурс № 4 Соматоклеточные лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний на основе технологии химерных антигенных рецепторов. Конкурс № 5 Новые лекарственные препараты с противоопухолевой активностью, в том числе для лечения онкологических заболеваний с агрессивным течением, для которых отсутствует эффективные средства лечения. Конкурс № 6 Медицинские изделия из биосовместимых и биорезорбируемых материалов для замещения костных дефектов и дефектов мягких тканей, в том числе с функционализацией биологически активными веществами и обладающие антимикробной активностью Конкурс № 7 Раздвижные (растущие) имплантаты для эндопротезирования у детей. Конкурс № 8 Пролонгированные, (нано)инкапсулированные формы лекарственных препаратов с улучшенными свойствами, включая таргетную доставку. Конкурс № 9 Радиофармацевтические лекарственные препараты для диагностики, тераностики и лечения неинфекционных заболеваний. Конкурс № 10 Клеточные технологии и соматоклеточные лекарственные препараты для восстановления утраченных (несформированных) функций в целях оказания медицинской помощи. Конкурс № 11 Диагностика актуальных для Российской Федерации инфекционных заболеваний вирусной природы, для которых отсутствуют средства диагностики. Конкурс № 12 Средства экспресс-диагностики и лечения, в том числе на основе фагов, инфекционных заболеваний, вызванных возбудителями с устойчивостью к противомикробным лекарственным препаратам. Конкурс № 13 Средства лечения инфекционных заболеваний флавивирусной природы. Конкурс № 14 Профилактика и лечение инфекционных заболеваний, ассоциированных с образованием микропленок. Конкурс № 15 Средства профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщалось ранее, получателям господдержки разрешается привлекать под проект инвесторов, заинтересованных в дальнейшем продвижении разработанных препаратов и изделий. Это поможет вывести новую медицинскую продукцию на внутренний и внешние рынки.

Максимальный размер гранта на реализацию одного проекта не может превышать 260 млн руб. Средства гранта можно использовать на зарплату сотрудников и приглашенных специалистов, а также на лабораторное оборудование. Объем внебюджетных средств должен составлять не менее 30% затрат на реализацию проекта и включать средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности и средства, предоставляемые индустриальным партнером на реализацию проекта.

В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено 2,6 млрд руб. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Заявки принимаются в соответствии с конкурсной документацией в срок до 5 апреля 2021 года.

Елена Сидорова

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