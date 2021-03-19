В Грузии зафиксирован первый случай смерти после прививки вакциной AstraZeneca

Медсестра из Грузии впала в кому сразу после прививки вакциной AstraZeneca и вскоре умерла в больнице. Девушке было 27 лет, у нее диагностировали анафилактическую реакцию на вакцину, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ.

Медсестра из Грузии скончалась после прививки вакциной против COVID-19 от AstraZeneca, передает местное издание Agenda.ge. После вакцинации препаратом британско-шведской компании у 27-летней девушки случился анафилактический шок и она впала в кому.

Ее перевезли из грузинского города Ахалцихе в столицу страны Тбилиси, где подключили к аппарату вентиляции легких, но 19 марта она скончалась. «К сожалению, я подтверждаю информацию о смерти женщины. Она была в шоковом состоянии», — заявила пресс-секретарь тбилисской клиники.

Также известно, что перед вакцинацией она дала интервью местным СМИ, в котором призвала население пройти вакцинацию.

Первый комментарий по этому случаю прозвучал от руководителя Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Он заявил, что это первый серьезный побочный эффект, который наблюдается в ходе вакцинации, которая началась в стране с 15 марта.

«Вакцина, как и любое другое лекарственное средство, не застрахована от побочных эффектов. Обычно они легкие, но могут быть и серьезными. Самый серьезный [эффект], который быстро развивается после введения вакцины или лекарства, это анафилактический шок. Это может произойти через 15, 20 или 30 минут после инъекции, хотя может наблюдаться и более поздняя реакция», — передает его слова издание Jam News.

Также оно сообщило, что Регулирующее агентство Министерства здравоохранения страны начало расследование инцидента.

Сегодня утром «ФВ» сообщил, что страны Европы готовы снова развернуть массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca, которую они ранее остановили из-за сообщений об образовании тромбов у пациентов. Такое решение последовало после оценки EMA, которое утверждает, что «вакцина не связана с увеличением общего риска образования тромбов (тромбоэмболических событий) у тех, кто ее получает».

Николай Соколов

pharmvestnik