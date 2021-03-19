«Биннофарм Групп» стал участником СПФО

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», объединяющий компании АФК «Система» – АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»), стал участником Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), сообщает компания.

Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов отметил, что за почти двадцать лет работы СПФО зарекомендовал себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по ключевым вопросам развития российской фармацевтической отрасли.

«Сегодня перед участниками фармрынка стоят важные вопросы – совершенствование технологической базы, наращивание объемов производства, и многие другие. И только объединив усилия, мы – участники рынка – сможем ответить на стоящие перед нами вызовы и гарантировать независимость страны в вопросе обеспечения населения необходимыми и доступными лекарствами», – подчеркнул Рустем Муратов.

На данный момент СПФО объединяет более 30 фармкомпаний, представляющих всю производственную цепочку – от производителей субстанций и готовых лекарственных средств до фармдистрибьюторов и аптечных сетей.

«Это отличает СПФО от других профессиональных объединений и позволяет выражать консолидированную позицию участников фармрынка. «Биннофарм Групп» – один из ведущих игроков на российском фармацевтическом рынке, которого нам очень отрадно видеть в составе СПФО. Объединение наших усилий поможет решить все вопросы, которые стоят перед руководством российских фармацевических предприятий, обществом и властью», – подчеркнула исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

«Биннофарм Групп» объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: Зеленоград и Красногорск), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь). Образован в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система».

gxpnews