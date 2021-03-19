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Как регулируется защита и использование фармацевтических товарных знаков в рекламе

Илья Горячев, cтарший юрист «Городисский и Партнеры» о защите прав на фармацевтические товарные знаки и особенностях возникающих при рекламировании товаров маркированных фармацевтическим товарным знаком.

Фармацевтические товарные знаки в рекламе

Реклама фармацевтических товарных знаков регулируется общими положениями статьи 5 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г., 38-ФЗ, а также особыми положениями статьи 24.

В частности, согласно статье 24, реклама лекарственных средств не должна:

  • обращаться к несовершеннолетним;
  • содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболевания или улучшения состояния здоровья (не распространяется на рекламу в предназначенных для медицинских работников специализированных печатных изданиях или мероприятиях);
  • содержать выражение благодарности физическими лицами (не распространяется на рекламу в предназначенных для медицинских работников специализированных печатных изданиях или мероприятиях);
  • создавать представление о преимуществах рекламируемого препарата путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных для государственной регистрации объекта рекламирования;
  • содержать утверждение о наличии у потребителей рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья;
  • способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения рекламируемого препарата (не относится к рекламе профилактических препаратов);
  • создавать впечатление ненужности обращения к врачу для применения рекламируемого препарата;
  • гарантировать положительное действие рекламируемого препарата, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий;
  • представлять рекламируемый препарат в качестве биологически активной добавкой или пищевой добавкой или иного не являющегося лекарственным средством товара; и
  • содержать утверждения о том, что безопасность или эффективность рекламируемого препарата гарантированы его естественным происхождением.

Эти и иные положения рекламного законодательства должны строго соблюдаться производителями, поскольку упоминание фармацевтического товарного знака может квалифицироваться как реклама лекарственного средства, для которого зарегистрирован товарный знак.

gxpnews

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19 марта, 2021 | Просмотров: 73