В РСПП обсудили проблемы развития производства вакцин

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) прошло заседание, посвященное плану развития производства вакцин, сообщает пресс-служба организации. Председатель Комиссии РСПП по индустрии здоровья Виктор Черепов обратил внимание, что вопросы промышленного производства, поставок и распределения вакцин, в том числе вакцин против COVID-19, сегодня встали особенно остро. В этой связи требуется рассмотреть коррективы к имеющимся инициативам.

«Первая актуальная проблема, на которой я хотел бы остановиться – это распределение препаратов против COVID-19. Где-то вакцин не хватает, а где-то имеются излишки за счет неиспользованных доз. Мы будем выходить с предложением, чтобы и Минпромторг России и Минздрав сформировали четкое понимание, в какой регион, когда и сколько будет направлено вакцин, по какому принципу и критериям это будет сделано. Это необходимо, чтобы региональные подразделения и отдельно взятые компании прояснили для себя ситуацию с поставками. Второй важный момент – это диссидентство в отношении вакцин. Например, в Санкт-Петербурге половина поставленной вакцины не использована, люди не идут прививаться. И вместе с тем, есть регионы, которые готовы вакцинироваться, но получают недостаточное количество препаратов», – отметил Виктор Черепов.

С докладом, посвященным реализации «Координационного плана создания мощностей по разработке и производству вакцин НКПП и ПП по эпидемическим показаниям», выступил председатель Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, президент Ассоциации «Росмедпром» Юрий Калинин. Он напомнил, что в 2018 году участие в подготовке документа приняли ведущие институты Академии наук, Минздрава России, Министерства промышленности и торговли России, а также российские компании-производители, в частности, «Нацимбио», «Нанолек», Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. На тот момент 25% закупаемых вакцин были иностранного производства, были случаи срыва закупок вакцин для НКПП в связи с низкой закупочной стоимостью. За прошедшее время удалось достичь существенных положительных изменений, как в регуляторном плане, так и в плане развития компетенций и производственных площадок, отметил Калинин.

«Наша сегодняшняя задача — рассмотреть все реальные возможности для преодоления возникающих затруднений. Мы накопили большой опыт. Если еще недавно в России было всего четыре компании, обладающих всеми необходимыми компетенциями для производства вакцин, то сегодня таких предприятий уже более 10. Однако сохраняется проблема зависимости от импорта сырья, материалов, реагентов. Поэтому нам предстоит доработка плана и внесение предложений, которые позволят полностью задействовать все имеющиеся у нас ресурсы», — отметил Юрий Калинин.

Также на заседании выступили представители производителей отечественных вакцин. Заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константин Чернов поддержал необходимость совершенствования Координационного плана и внес предложение, касающееся обеспечения потребностей производства иммунобиологических препаратов в собственном сырье. Исполнительный директор компании «Нанолек» Максим Стецюк обратил внимание на то, что для обеспечения локализации производства важно включать новые вакцины в НКПП, что позволит минимизировать риски для бизнеса. Например, это возможно делать за счет продолжения практики заключения двухлетних контрактов с Минздравом.

Президент ООО «НПО Петровакс Фарм» Михаил Цыферов поддержал инициативу о заключении долгосрочных контактов. Он также рассказал о ходе разработки собственной вакцины против коронавирусной инфекции совместно с китайской компанией CanSino Biologics Inc и попросил о содействии РСПП в сфере регуляторики. По его словам, пока компания ожидает регистрационное удостоверение в Российской Федерации, продукт может быть зарегистрирован в других странах мира быстрее, что может сказаться на ориентации производства. По этому поводу компанией «НПО Петровакс Фарм» будут сформированы предложения, способствующие более гибкому подходу к отечественным производителям и экспорту российской фармацевтической продукции.

Результатом работы конференции должна стать выработка общих рекомендаций РСПП, которые будут направлены на рассмотрение в органы власти.

gxpnews