РФПИ и индийская Stelis Biopharma договорились о партнерстве для производства «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская компания Stelis Biopharma договорились о партнерстве для производства 200 млн доз вакцины «Спутник V», сообщает фонд.

«РФПИ и Stelis Biopharma Pvt. Ltd. (биофармацевтическое подразделение компании Strides, одной из ведущих мировых фармацевтических компаний со штаб-квартирой в Индии), объявляют о партнерстве для производства и поставок как минимум 200 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник», что позволит осуществить вакцинацию 100 млн человек», – говорится в сообщении.

Соглашение между РФПИ и Stelis Biopharma заключено при поддержке компании Enso Healthcare LLP (подразделение Enso Group) – партнера РФПИ по привлечению контрактных площадок для производства вакцины в Индии.

gxpnews