EMA считает вакцину AstraZeneca против COVID-19 безопасной и эффективной

Преимущества от использования вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca продолжают перевешивать возможные риски, она безопасна и эффективна, говорится в заключении Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по итогам специального расследования.

«Преимущества вакцины в борьбе с все еще широко распространенной угрозой COVID-19 (которая сама по себе приводит к проблемам со свертыванием крови) по-прежнему перевешивают риск побочных эффектов; вакцина не связана с увеличением общего риска образования тромбов у тех, кто ее получает. Нет доказательств наличия проблемы, связанной с конкретными партиями вакцины или конкретными производственными предприятиями», — заключил регулятор.

По мнению главы EMA, хотя связь между вакцинацией и образованием тромбов у привившихся не установлена, нельзя исключить ее наличие полностью. Кроме того, после введения вакцины в единичных случаях наблюдалась тромбоцитопения, с «кровотечением или без него». Однако причинно-следственная связь с вакциной не доказана, но возможна и заслуживает дальнейшего анализа.

Ранее некоторые страны отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca против COVID-19 из-за сообщений о случаях образования тромбов у людей, привившихся им.

gxpnews