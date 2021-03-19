Норвежские ученые заявили об обнаружении причины образования тромбов после вакцины AstraZeneca

Норвежские ученые полагают, что установили причину образования тромбов у принимавших вакцину от AstraZeneca пациентов. Специалисты считают, что на их образование влияют антитела, вырабатывающиеся в качестве иммунного ответа на вакцину. При этом EMA заявило, что вакцина не несет повышенного риска образования тромбов. Ряд стран возобновили вакцинацию.

Норвежские ученые из больницы Рикшоспиталет (Осло) утверждают, что обнаружили причину образования тромбов у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. Об этом пишет местное норвежское издание VG.no. Эксперты обследовали трех госпитализированных медработников с тромбами и считают, что тромбообразование вызывает именно вакцина шведско-британской компании.

Группа исследователей Рикшоспиталет совместно со специалистами отделения передовой иммунологии тромбоцитов в Университетской больнице Северной Норвегии (UNN) полагают, что проблема кроется в специфических антителах, вырабатываемых после вакцинации, а не в антителах в целом. Эти антитела взаимодействуют с тромбоцитами, вызывая образование тромбов, но при этом уменьшают количество тромбоцитов в крови.

«Когда вы это делаете [вакцинируетеcь], в вашем организме, помимо прочего, вырабатываются антитела. Некоторые антитела могут реагировать так, что активируют тромбоциты, как в этих случаях, и это приводит к образования тромбов. И поскольку эти антитела находятся «на поверхности», они удаляются из кровотока, и в крови фиксируются низкие тромбоциты», — говорит главный врач Рикшоспиталет Пол Андре Холме.

При этом 18 марта EMA выпустило свое заключение по поводу ситуации с вакциной AstraZeneca. В ведомстве еще раз отметили, что «преимущества вакцины… по-прежнему перевешивают риски побочных эффектов», и что «вакцина не связана с увеличением общего риска образования тромбов (тромбоэмболических событий) у тех, кто ее получает».

Однако в EMA отмечают, что «вакцина может быть связана с очень редкими случаями образования тромбов, связанных с тромбоцитопенией, то есть с низким уровнем тромбоцитов, с кровотечением или без него, включая редкие случаи образования сгустков в сосудах, отводящих кровь из мозга».

После этого заявления ряд стран Европы принял решение возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca. В пятницу, 19 марта, ее снова начнет Германия, в тот же день ее возобновит Франция. Также вакцинацию продолжат в Италии, Болгарии, Португалии и Словении.

На днях значительное количество европейских стран приостановило введение пациентам вакцины AstraZeneca из-за образования тромбов. Из крупных стран исключение составила только Великобритания, чей медицинский регулятор заявил о безопасности вакцины.

Николай Соколов

pharmvestnik