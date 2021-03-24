РФПИ сообщил о нарушении патентных прав на «Спутник V» компанией из США

Компания из США, производящая вакцины от коронавируса, нарушила патентные права на «Спутник V», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В фонде не будут требовать возврата денег за нарушение патента, но будут отстаивать свои права на интеллектуальную собственность.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на совещании у Президента России Владимира Путина заявил, что одна из американских компаний, которая производит вакцины от коронавируса, нарушила патентные права на российский препарат от COVID-19 «Спутник V». Дмитриев не уточнил, о какой именно компании идет речь.

По его словам, РФПИ хочет обсудить ситуацию с компанией и уже направил уведомление ее представителям. Дмитриев пообещал, что фонд не станет требовать возврата средств с компании во время пандемии за нарушение патента, но будет серьезно относиться к защите интеллектуальных прав.

На прошлой неделе Центр развития перспективных технологий сообщал, что на все российские вакцины ставят маркировку, которая исключает возможность подделать препарат. Код Data Matrix ставят на клапан каждой упаковки с вакцинами, отметили в центре, с помощью которого можно отследить перемещение препарата от завода до медучреждения.

Как стало известно 17 марта, власти Мексики изъяли партию поддельной вакцины, которая похожа на «Спутник V», сообщалось на сайте правительства южноамериканской республики. На борту частного самолета сотрудники мексиканской таможни нашли два холодильника с более чем 5,7 тыс. поддельных доз вакцины. В РФПИ также заявляли, что найденный препарат является подделкой, «не имеющей ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток».

Фото: mos.ru

Григорий Дубов

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