Заявление ГК «Биотэк»

ГК «Биотэк» выступила с заявлением к партнерам и заинтересованным лицам.

В заявлении подчеркивается:

«В связи с информацией, появившейся в СМИ, руководство ГК «Биотэк» всем своим партнерам и заинтересованным лицам сообщает следующее.

Все предприятия группы компаний «Биотэк» работают в обычном режиме. Все свои обязательства по лекарственному обеспечению в бюджетной и иных сферах, а также обязательства перед партнерами исполняются в соответствии с условиями контрактов и в надлежащие сроки.

Считаем некорректным каким-либо образом комментировать действия правоохранительных органов. Вместе с тем уверены в том, что истина будет установлена».

Материал партнера: ГК «Биотэк»

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