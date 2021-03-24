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Заявление ГК «Биотэк»

ГК «Биотэк» выступила с заявлением к партнерам и заинтересованным лицам.

В заявлении подчеркивается:

«В связи с информацией, появившейся в СМИ, руководство  ГК «Биотэк» всем своим партнерам и заинтересованным лицам сообщает следующее.

Все предприятия группы компаний «Биотэк» работают в обычном  режиме. Все свои  обязательства по лекарственному обеспечению в бюджетной и иных  сферах, а также обязательства перед партнерами исполняются в соответствии с условиями контрактов и в надлежащие сроки.

Считаем некорректным каким-либо образом  комментировать действия правоохранительных органов. Вместе с тем уверены в том, что истина будет установлена».

Материал партнера: ГК «Биотэк»

pharmvestnik

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23 марта, 2021 | Просмотров: 250