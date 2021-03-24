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Мурашко открыл в Ярославле лабораторный комплекс по контролю лекарств

Фото: Минздрав

Министр зравоохранения открыл комплекс по контролю качества лекарств на территории Ярославского фармацевтического кластера. Входящая в его состав мобильная лаборатория может проводить скрининг качества лекарств непосредственно в аптеках и медицинских организациях.

В Ярославской области открыли федеральный лабораторный комплекс филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора, сообщается на портале ведомства.  В церемонии приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель  Росздравнадзора Алла Самойлова и губернатор области Дмитрий Миронов.

Тринадцатый лабораторный комплекс Росздравнадзора создан в рамках реализации федеральной целевой программы развития фармацевтической и медицинской промышленности и стал самым мощным из всех ему подобных комплексов.

«Эта лаборатория может выявлять фактически любые примеси в лекарственном препарате. Мы знаем, что пациенты и врачебное сообщество задают все более высокую планку по качеству лекарственных препаратов, поэтому именно эта лаборатория может определять примеси в крайне низких количествах», – цитирует министра пресс-служба Минздрава.

Расположение на территории Ярославского фармацевтического кластера позволит предприятиям кластера использовать лаборатории при проведении испытаний качества выпускаемой продукции.

Комплекс включает в себя основные функциональные подразделения: аналитическую, фармакологическую, микробиологическую лаборатории, лабораторию иммунобиологических препаратов, центр масс-спектрометрического анализа, группу анализа медицинских газов. Все лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим проводить испытания качества лекарств, в том числе иммунобиологических препаратов, по всем показателям нормативной документации.

В лабораторном комплексе функционирует мобильная лаборатория, позволяющая проводить скрининг качества лекарств непосредственно в аптеках и медицинских организациях.

pharmvestnik
pharmvestnik

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23 марта, 2021 | Просмотров: 111