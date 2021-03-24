Путину доложили о создании новых форм и модификаций препаратов от коронавируса

Создатели вакцин разрабатывают новые формы и модификации препаратов, а также масштабируют производство уже одобренных препаратов. Об этом шла речь во время онлайн-совещания с президентом.

Президент России Владимир Путин провел совещание с производителями вакцин от коронавируса, где обсуждались вопросы наращивания производства вакцин и проведения вакцинации против COVID-19 в России, сообщает сайт Кремля. На заседании присутствовали представители организаций, разработавших вакцины, а также компаний, занимающихся их производством.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что центр занимается созданием модификаций «Спутника V» для различных групп населения, а также сообщил о начале клинических испытаний назальной формы вакцины, предназначенной для детей до 3–4 лет.

«Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста. Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим клинику интерназальной формы», — заявил Гинцбург.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков заявил, что ГНЦ «Вектор» также планирует разработать интраназальную форму вакцины от коронавируса.

Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик рассказал о разработке специалистами компании лиофильной формы вакцины «Спутник V». В частности, готовится регистрационная серия перспективной лиофильной формы, сохраняющей стабильность, как минимум, при температуре +2…+8 °С.

«Благодаря более комфортному режиму хранения лиофильная форма позволит существенно и быстро увеличить охват программой вакцинации труднодоступных регионов страны, что особенно актуально в преддверии весенне-летнего сезона. Кроме того, она повысит привлекательность «Спутника V» для экспортных рынков – в том числе для стран с жарким климатом, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке», – подчеркнул глава «Р-Фарм».

По словам Репика, технология лиофилизации будет масштабироваться и на другие площадки компании «Р-Фарм», прежде всего на ее новый завод в особой экономической зоне «Технополис «Москва». «В апреле-мае препараты поступят в гражданский оборот», – выразил уверенность глава «Р-Фарм».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что лиофильная форма препарата уже поступила в медицинские организации. Он также отметил, что более 6,5 млн доз обычной вакцины «Спутник V» поступит в медицинские организации до конца марта, а в апреле-мае — еще 30 млн.

Россия в первом полугодии планирует выпустить более 80 млн двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», 5,5 млн доз «ЭпиВакКороны» центра «Вектор» и 775 тыс. доз «КовиВак» центра им. М.П. Чумакова, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, заключены соглашения о трансфере технологий по выпуску «Спутника V» с 10 странами. В России вакцину выпускают четыре предприятия на семи производственных площадках. Мунтуров отметил, что основной объем приходится на мощности компаний «Генериум» и «Фармстандарт».

Путин также заявил о готовности привиться от коронавируса завтра, 23 марта. Он не уточнил, каким препаратом будет сделана вакцинация.

Министру здравоохранения Михаилу Мурашко президент поручил подготовить предложения о государственных наградах создателям вакцин.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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