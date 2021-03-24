Компания «Биотики» приняла участие в международной конференции Pharmabusiness-2021 Путину доложили о создании новых форм и модификаций препаратов от коронавируса » Супругу Бориса Шпигеля и других фигурантов дела о взятках арестовали на два месяца Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца основных фигурантов дела о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, в даче которых подозревается глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель. Суд арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Евгения Белозерцева, Евгению Шпигель, жену главы «Биотэка» Бориса Шпигеля, замглавы представительства Пензенской области в Москве Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы. Заседание об избрании меры пресечения для самого Бориса Шпигеля отложено до завтра, 23 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали фигурантов дела о взятках губернатору Пензенской области 21 марта. Их подозревают по ч.5 ст.291, ч.6 ст.290 и ст.291.1 УК России. Следствие считает, что Белозерцев получил от Шпигеля взятки на 31 млн руб. за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы pharmvestnik