Компания «Биотики» приняла участие в международной конференции Pharmabusiness-2021

Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России» и аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью» состоялись в рамках международной конференции Pharmabusiness-2021, организованной Infor-media Russia.

В мероприятиях приняли участие более 350 делегатов, среди которых производители лекарств, дистрибьюторы, аптечные сети и представители государственных органов.

Партнером конференции в очередной раз стала компания «Биотики». Участники подвели итоги прошедшего года и обсудили самые важные и актуальные для фармацевтического бизнеса темы, среди которых — регулирование цен, пандемия и стратегия «Фарма 2030». Особенно горячие дискуссии велись вокруг маркировки лекарств.

Компания «Биотики» представила на аптечном саммите подробную информацию о препаратах-метаболитах «Биотредин» и «Элтацин», а также о «Глицине» в новой форме выпуска — 100 таблеток.

Материал партнера: МНПК «БИОТИКИ»

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