AstraZeneca сообщила об эффективности в 79% и отсутствии рисков образования тромбов

Компания AstraZeneca представила результаты III фазы испытаний вакцины против COVID-19, в которых приняли участие 32 тыс. человек. Согласно эти данным, вакцина эффективна на 79% и не несет высоких рисков образования тромбов.

AstraZeneca опубликовала результаты III фазы испытаний вакцины против COVID-19. Препарат оказался эффективен на 79% в предотвращении симптоматических случаев заболевания и на 100% – в предотвращении тяжелых случаев, в том числе требующих госпитализации. У пациентов старше 65 лет эффективность составила 80%.

В испытаниях приняли участие 32 тыс. участников, оно включало анализ 141 симптоматического случая заболевания. Примерно 20% пациентов были старше 65 лет, и примерно у 60% были сопутствующие заболевания, связанные с повышенным риском тяжелого варианта COVID-19, такие как диабет, ожирение или болезни сердца.

«Эти результаты дополняют растущее количество доказательств того, что эта вакцина хорошо переносится и высокоэффективна против COVID-19 всех степеней тяжести и во всех возрастных группах», – говорится в заявлении исполнительного вице-президента отдела исследований и разработок AstraZeneca Мене Пангалоса.

Компания также указывает на то, что комиссия по мониторингу безопасности данных «не обнаружила повышенного риска тромбоза или событий, характеризующихся тромбозом, среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины». Также комиссия не обнаружила случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки (CVST) в ходе испытаний.

На прошлой неделе некоторые страны Европы, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, возобновили использование вакцины AstraZeneca, после того как почти вся Европа так или иначе ограничила введение препарата, пишет CNBC. Это произошло после того, как EMA выпустило свое заключение по поводу ситуации с вакциной AstraZeneca.

В ведомстве еще раз отметили, что «преимущества вакцины… по-прежнему перевешивают риски побочных эффектов» и что «вакцина не связана с увеличением общего риска образования тромбов (тромбоэмболических событий) у тех, кто ее получает». Однако в EMA отмечают, что «вакцина может быть связана с очень редкими случаями образования тромбов, связанных с тромбоцитопенией, то есть с низким уровнем тромбоцитов, с кровотечением или без него, включая редкие случаи образования сгустков в сосудах, отводящих кровь из мозга».

Николай Соколов

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