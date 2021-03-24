Вступили в силу новые правила обращения феназепама

Вступило в силу постановление правительства от 18 сентября 2020 года № 1495, согласно которому феназепам (Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (7-бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он)») вносится в список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса России.

С сегодняшнего дня феназепам должен выписываться на бланке 148-1/у-88. После отпуска лекарства фармацевтический работник должен забрать у пациента такой рецепт и хранить его в аптеке три года. Все операции (приход, расход) регистрируются в специальном журнале, который оформляется на календарный год. Не использованные в текущем году страницы журналов, оформленных на бумажном носителе, прочеркиваются и не используются в следующем календарном году, напоминает провизор и юрист Ольга Карпова. Однако журнал можно также оформлять в электронном виде. Листы электронного документа ежемесячно печатаются, сшиваются, нумеруются и подписываются. Листы подшиваются в соответствии с названием, формой выпуска и дозировкой. В конце года из сброшюрованных страниц собирают единый журнал, который опечатывается, заверяется и убирается в архив на хранение.

Сильнодействующие лекарственные препараты надлежит хранить в металлических шкафах или сейфах, которые опечатываются или пломбируются в конце рабочего дня, напоминает Карпова. Разрешается хранить сильнодействующие ЛП совместно с НС и ПВ, но на разных полках шкафа, сейфа или в разных сейфах (п. 34 приказа Минздрава № 646н).

Екатерина Погонцева

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