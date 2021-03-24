Путин сообщил о намерении вакцинироваться от коронавируса завтра

Президент заявил, что готов привиться от коронавируса завтра, 23 марта. Он не уточнил, каким препаратом будет сделана вакцинация.

Президент Владимир Путин объявил, что намерен завтра, 23 марта, сделать прививку от коронавируса. Он не сказал, какую вакцину выбрал для процедуры.

«Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин во время онлайн-встречи по вопросам наращивания производства вакцин. Он отметил высокое качество российских препаратов. Президент заявил, что побочных эффектов от их применения по-прежнему не выявлено.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что Путин привьется одной из трех российских вакцин, отметив, что они все хорошие и надежные. Песков пояснил, что президент не намерен проходить процедуру публично.

В России зарегистрировано три вакцины для профилактики COVID-19: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова.

«В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины», — добавил президент.

Фото: kremlin.ru

Ринат Васбеев

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