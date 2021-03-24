Gilead и Novo Nordisk расширяют партнерство для борьбы с редким заболеванием печени

Gilead и Novo Nordisk будут испытывать различные комбинации препаратов для лечения пациентов с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) и циррозом печени. Ранее компании уже провели концептуальные исследования, которые доказали жизнеспособность их подхода.

Gilead и Novo Nordisk продолжат исследование комбинаций своих препаратов для борьбы с неалкогольным стеатогепатитом и фиброзом печени, сообщает PMLive. Компании начали сотрудничество в 2019 году, сосредоточившись на испытаниях комбинации cilofexor (агонист фарнезоидного рецептора X (FXR) от Gilead), firsocostat (ингибитор Ацетил-СоА–карбоксилазы (ACC) от Gilead) и семаглутид (агонист рецепторов GLP-1 Novo Nordisk).

Недавно проведенное исследование фазы IIb с семаглутидом, firsocostat и cilofexor в разных комбинациях оказалось успешным. Оно достигло первичной конечной точки, показав статистически значимое улучшение стеатоза и повреждений печени в течение 24 недель по сравнению с одним только семаглутидом. В нем приняли участие 108 человек с фиброзом печени и НАСГ.

Препарат семаглутид уже одобрен для контроля уровня глюкозы в крови и снижения риска инфаркта и инсульта (при высоком риске) у взрослых с диабетом 2-го типа. Он также одобрен в России и продается под торговым наименованием «Оземпик».

В новом исследовании Gilead и Novo Nordisk хотят развить результаты предыдущего исследования, протестировав семаглутид с фиксированными дозами firsocostat и cilofexor у пациентов с НАСГ и циррозом печени.

«НАСГ – это заболевание с неудовлетворенной медицинской потребностью, поскольку в настоящее время не утверждены препараты для лечения этого потенциально опасного для жизни состояния», – сказал исполнительный вице-президент и руководитель отдела развития Novo Nordisk Мартин Холст Ланге.

«Основываясь на положительных результатах нашего концептуального исследования, мы надеемся вместе с Gilead продемонстрировать потенциал семаглутида с cilofexor и firsocostat для помощи людям, живущим с НАСГ», – добавил он.

Николай Соколов

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