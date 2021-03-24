Еврокомиссар заявил о ненужности странам ЕС вакцины «Спутник V»

Еврокомиссар заявил, что вакцина «Спутник V» не нужна ЕС. Как отметил он, Европа способна иммунизировать континент самостоятельно. Производитель вакцины обвинил Брентона в предвзятости.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Брентон заявил, что Европейский союз (ЕС) не нуждается в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». По его словам ЕС сможет обеспечить иммунизацию населения всего континента, используя препараты европейского производства. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу TF1, пишет Reuters. По словам Бретона, ЕС окажет поддержку России в производстве вакцины в случае необходимости, но основной приоритет будет отдан европейским гражданам.

«Нам абсолютно не нужна вакцина «Спутник V», – сообщил Тьерри Бретон. – Сегодня мы вне всякого сомнения обладаем производственным потенциалом, достаточным для поставки 300–350 млн доз к концу июня, и, следовательно, к 14 июля … у нас есть возможность добиться иммунизации населения всего континента».

Еврокомиссар упомянул 14 июля, так как в этот день во Франции отмечается национальный праздник – День взятия Бастилии.

Заявления еврокомиссара вызвали негативную реакцию со стороны производителя вакцины, который в Twitter обвинил Бретона в «неприкрытой предвзятости», пожелав «сбавить гордыню и быть более объективным».

«Европейцы хотят иметь возможность выбирать безопасные и эффективные вакцины, которые вам до сих пор не удалось им предоставить – говорится в сообщении. – Если это официальная позиция ЕС, пожалуйста, сообщите нам о том, что нет никаких оснований пытаться получить одобрение от EMA из-за ваших политических предубеждений. Мы продолжим спасать жизни в других странах».

В начале этого месяца Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало процедуру постепенной экспертизы «Спутника V».

Европейскую комиссию неоднократно критиковали за медленные темпы вакцинации. При этом ЕС сталкивается с ростом числа случаев заболевания, а Великобритания, его бывший член, опережает европейские страны по скорости иммунизации граждан.

Фото: europarl.europa.eu

Владимир Заболотских

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