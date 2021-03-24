Завершены клинические испытания вакцины «Спутник Лайт»

Клинические исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» завершены, документы для ее регистрации подготовлены, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.

«Мы завершили клинические исследования по вакцине «Спутник Лайт», и сейчас документы приготовлены для регистрации», – приводит слова министра ТАСС. Вакцинация участников испытания «Спутника Лайт» началась в Москве 27 февраля 2021 года.

Директор разработавшего препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах применения «Спутника Лайт» для повышения иммунитета у тех, кто ранее уже перенес коронавирус.

По его словам, вакцина «Спутник Лайт» создана не для того, чтобы заменить «Спутник V».

«»Спутник Лайт» – это первый компонент вакцины «Спутник V», он создается фактически для быстрой вакцинации населения, а также дает возможность использовать для вакцинации переболевших, у которых уже есть определенный иммунитет к COVID-19, но его надо поднять», – цитирует его агентство.

«Спутник Лайт» – облегченный вариант препарата «Спутник V», разработанного центром имени Гамалеи. Он состоит только из одного (первого) компонента, и, соответственно, требует только одной прививки вместо двух.

gxpnews