«Р-Фарм» разрабатывает лиофильную форму вакцины «Спутник V»

Компания «Р-Фарм» разрабатывает лиофильную форму вакцины «Спутник V» на своем заводе в Ярославле, сообщил председатель совета директоров фармпроизводителя Алексей Репик на совещании по вопросам наращивания производства вакцин с президентом России Владимиром Путиным. Репик поделился планами по трансферу технологий на заводы в России и Германии.

«Именно здесь, на Ярославском заводе «Р-Фарм», мы вместе с НИЦ имени Гамалеи начинали работу над вакциной, от маленькой пробирки в лаборатории до реакторов промышленного объема. И, можно сказать, Ярославль стал «мозговым центром» вакцинного проекта «Р-Фарм». Наша основная работа сейчас состоит в трансфере технологии на другие наши площадки в России и за рубежом, в частности — на наш производственный комплекс в баварском Иллертиссене», – отметил в рамках видеоконференции глава «Р-Фарм».

Алексей Репик отметил, что готовится регистрационная серия перспективной лиофильной формы «Спутника V», сохраняющей стабильность, как минимум, при температуре +2-8 С°.

«Благодаря более комфортному режиму хранения лиофильная форма позволит существенно и быстро увеличить охват программы вакцинации в труднодоступных регионах страны, что особенно актуально в преддверии весенне-летнего сезона. Кроме того, она повысит привлекательность «Спутника V» для экспортных рынков — в том числе, для стран с жарким климатом на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке», – подчеркнул глава «Р-Фарм».

По словам Алексея Репика, технология лиофилизации будет масштабироваться и на другие площадки «Р-Фарм», прежде всего, на новый флагманский завод «Р-Фарм» в особой экономической зоне «Технополис «Москва»».

Для участия в телеконференции, участниками которой также стали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр здравоохранения России Михаила Мурашко, Алексей Репик посетил Ярославский завод «Р-Фарм», где производятся препараты для терапии коронавируса «Коронавир» и «Артлегиа», а также «Спутник V».

Алексей Репик пригласил Владимира Путина посетить московский комплекс «Р-Фарм», на что президент России ответил согласием.

«Спасибо за приглашение, приеду», – пообещал глава государства.

gxpnews