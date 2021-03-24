Препарат Novartis от рака простаты оказался эффективен в III фазе испытаний

Таргетная терапия Novartis против рака простаты достигла основных контрольных точек в испытаниях III фазы. Компания приобрела права на препарат с покупкой компании Endocyte за 2,1 млрд долл. в 2018 году и теперь сможет отбить затраты.

Таргетная радиолигандная терапия от Novartis 177Lu-PSMA-617 достигла обеих основных конечных точек в III фазе исследования среди пациентов с раком простаты, сообщает FierceBiotech. В испытаниях приняли участие 831 пациент с ПСМА-положительным метастатическим устойчивым к кастрации раком простаты. Специалисты сравнивали эффект оптимального стандартного лечения и эффект от такого лечения и шести инфузий нового препарата.

В итоге Novartis сообщил, что общая выживаемость у пациентов, получавших 177Lu-PSMA-617, оказалась значительно выше. Novartis еще не опубликовала полные результаты, но эти данные достаточно обнадеживающие, чтобы начать подготовку к получению разрешений в США и ЕС в конце этого года, пишет FierceBiotech.

Аналитики компании Jefferies ожидают, что использование 177Lu-PSMA-617 будет ограничено пациентами с высокой экспрессией PSMA (простатический специфический мембранный антиген). Однако, поскольку от 60 до 80% пациентов страдают высокозлокачественным раком простаты, у Novartis все равно остается значительный рынок для сбыта продукции. Аналитики прогнозируют пик продаж в 600 млн долл., хотя эта цифра может вырасти, если полные данные III фазы исследования будут позитивными.

Ранее препарат принадлежал компании Endocyte, пока ее не купила Novartis в 2018 году. Успех испытаний может помочь компании окупить свои затраты. Удача в испытаниях крайне необходима для поднятия акций Novartis, поскольку компания «по-прежнему не пользуется популярностью в большинстве наших обсуждений с инвесторами», — пишут аналитики в записке для инвесторов.

В начале марта «ФВ» сообщал, что другой препарат Novartis, канакинумаб, не смог увеличить общую выживаемость пациентов с местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) в комбинации с доцетакселом. Комбинация лекарственных средств не смогла достичь главного критерия своей эффективности – повышения общей выживаемости участников.

Николай Соколов

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