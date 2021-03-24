Белозерцев смог обеспечить Шпигелю победу в госконтрактах на 550 млн рублей

В 2020 году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев помог группе компаний «Биотэк» получить восемь госконтрактов на сумму более 550 млн руб., выяснил «Интерфакс». Госконтракты касались закупки и доставки лекарств и медизделий для больниц Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по подозрению в получении взяток, использовал свои полномочия для того, чтобы группа компаний «Биотэк» получила восемь госконтрактов на сумму более 550 млн руб. Об этом сообщает источник «Интерфакса». Согласно госконтрактам, «Биотэк» должна была закупить, проверить качество и доставить препараты, медизделия и реактивы для медучреждений Пензенской области.

По словам собеседника агентства, входящая в группу компания «Фармация» в 2020 году при покровительстве губернатора победила в семи аукционах, заключив семь госконтрактов на сумму более 295 млн руб. При покровительстве Белозерцева «Фармация» стала победителем еще в одном аукционе на сумму более 255 млн руб. Источник отметил, что следователи рассматривают три эпизода получения взяток губернатором.

По данным AlphaRM, сумма контрактов «Биотэка» на поставку лекарств госзаказчикам Пензенской области в 2020 году составила 775,7 млн руб. Всего по стране «Биотэк» заключил контрактов на 23,3 млрд руб.

Правоохранители задержали фигурантов дела Белозерцева 21 марта. Суд до 20 мая арестовал губернатора, главу «Биотэка» Бориса Шпигеля и его жену Евгению и замглавы представительства Пензенской области в Москве Федора Федотова. Также были арестованы водитель представительства области Геннадий Марков и гендиректор «Фармации» Антон Колосков. Фигурантов дела подозревают в совершении преступлений по ч.5 ст.291, ч.6 ст.290, ст.291.1 УК (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, Шпигель в 2020 году передал Белозерцеву взяток на общую сумму 31 млн руб. за покровительство при распределении госконтрактов на поставку лекарств и медизделий. Из них 20 млн руб. были переданы наличными, также в качестве взятки были использованы автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet.

Фото: Пресс-служба Басманного суда

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