Минздрав утвердил новый типовой контракт на поставку лекарств

В типовом контракте на поставку лекарств для медприменения теперь описываются идентификационный код закупки, данные об упаковке, маркировке и условиях перевозки препаратов. Это следует из приказа Минздрава России, который утвердил использование нового типового контракта в стране.

Минздрав России утвердил новый типовой контракт на поставку лекарств для медприменения и информационную карту контракта. Приказ министерства опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Также Минздрав отменил предыдущие приказы № 870н и № 367н о предыдущем типовом контракте и внесении изменений в этот документ.

В типовом контракте теперь прописаны идентификационный код закупки, данные об упаковке, маркировке препаратов и условиях их перевозки, поставки и приема, выборочная проверка товара и другие положения.

В приложении к контракту описывается информационная карта, куда входят спецификация и характеристика лекарств, отгрузочная разнарядка, календарный план поставок, акт приема-передачи товара, сводный реестр товарных накладных на поставку препаратов. Также в карту включены акты сверки расчетов и исполнения обязательств по контракту, заявка о получении товара и график исполнения контракта.

Фото: minzdrav.gov.ru

Григорий Дубов

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