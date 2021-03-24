Pfizer разработает новые мРНК-вакцины от различных патогенов

Pfizer планирует создавать новые вакцины от различных вирусов на основе технологии матричной РНК. Это позволит компании обеспечить конкурентоспособность на рынке вакцин и снизить зависимость от продаж противоопухолевых препаратов.

Главный исполнительный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что они планируют создать перепараты от различных вирусов с использованием технологии матричной РНК (мРНК), на которой построена вакцина от COVID-19. Об этом пишет The Wall Street Journal. По его словам, ученые и инженеры компании за 2020 год приобрели опыт работы, стоящий десяти лет, и готовы исследовать мРНК-технологию без участия ее немецкого партнера BioNTech, контракт с которым заканчивается в июле этого года.

Pfizer увеличит финансирование исследований и разработок в области мРНК-технологии, наняв дополнительно более 50 сотрудников.

Бурла отказался называть вирусы, против которых будут разработаны новые препараты, упомянув лишь, что мРНК поможет в тех случаях, когда существующие вакцины имеют определенные побочные эффекты или вырабатывают недостаточный иммунитет.

В портфеле Pfizer уже есть одна из самых продаваемых в мире вакцин, помимо противоковидной, – это вакцина от пневмококка под названием «Превнар 13». Ее объем продаж в прошлом году составил почти 6 млрд долл.

Большее количество вакцин в портфеле позволило бы Pfizer ослабить зависимость от объема продаж противоопухолевых препаратов, которые в настоящее время составляют около 25% ее выручки. Кроме того, это увеличило бы ее конкурентоспособность среди таких компаний, как британская GlaxoSmithKline и французская Sanofi, которые имеют более крупные предприятия по производству вакцин.

Pfizer также работает над несколькими вакцинами, в основе которых лежат более старые технологии. Одна из них находится на заключительной стадии испытаний и нацелена на предотвращение определенного типа инфекции толстой кишки. Другая вакцина предназначена для защиты младенцев от респираторно-синцитиального вируса посредством вакцинации матери. Помимо этого, производитель разрабатывает вакцину от болезни Лайма совместно с французской биотехнологической компанией Valneva.

По прогнозам исследовательской компании Evaluate Ltd, в 2026 году объем мировых продаж вакцин составит более 64 млрд долл., что почти вдвое больше, чем в 2020 году.

Матричные РНК-вакцины передают клеткам организма своеобразные «инструкции» по производству белков, которые затем «обучают» иммунную систему человека защищаться от патогена. Большинство вакцин традиционно используют ослабленный или неактивный фрагмент вируса, чтобы вызвать иммунный ответ. Однако технология мРНК пока использовалась только против COVID-19.

Владимир Заболотских

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