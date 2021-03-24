РФПИ подал заявку на поставку «Спутника V» по программе COVAX

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие российского препарата от коронавируса «Спутник V» в международной программе COVAX, в рамках которой вакцины поставляют всем странам мира. Об этом заявил директор фонда Владимир Примак, передает ТАСС.

COVAX запущена Всемирной организацией здравоохранения вместе с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI). В программе участвуют 190 стран.

Государства со средним и высоким уровнями доходов оплачивают приобретение вакцин от COVID-19 для стран, которые не могут себе этого позволить. До конца мая ВОЗ планирует поставить 237 млн доз вакцин в 142 страны в рамках COVAX, сообщали в ВОЗ в начале марта. Кот-д’Ивуар и Гана первыми запустили вакцинацию медиков по этой программе.

Григорий Дубов

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