Добровольцы попросили Минздрав провести исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

Участники клинических испытаний и гражданской вакцинации «ЭпиВакКороной» обеспокоены вопросами эффективности прививки. Они подсчитали, что у 30% вакцинированных не обнаружены антитела. Активисты обратились к министру здравоохранения России с просьбой организовать независимое от Роспотребнадзора исследование иммуногенности вакцины, разработанной ГНЦ ВБ «Вектор».

Участники III фазы клинических исследований «ЭпиВакКороны» и гражданской вакцинации направили открытое письмо Михаилу Мурашко, в котором выражают обеспокоенность эффективностью применения вакцины. 120 участников III фазы клинических исследований и 19 вакцинированных в рамках гражданской вакцинации сдали анализ на антитела тест-системой, рекомендованной Роспотребнадзором. У 30% антитела обнаружены не были (для участников клинических исследований сделана поправка на плацебо), сообщили авторы публикации.

«Таким образом, как минимум треть вакцинированных точно не защищена. Поскольку специализированный тест для привитых «ЭпиВакКороной» доступен только в Москве, граждане в регионах не могут узнать, выработались ли у них антитела после вакцинации. Тесты других производителей не обнаруживают антитела после «ЭпиВакКороны», — пишут они.



Активисты просят Минздрав РФ организовать независимое от Роспотребнадзора исследование иммуногенности «ЭпиВакКороны», а именно провести анализ вирус-нейтрализующих свойств сывороток вакцинированных «ЭпиВакКороной» с использованием живого коронавируса SARS-CoV-2. «Просим обнародовать результаты данного эксперимента», — сказано в открытом письме.

«ФВ» связался с авторами письма, которые предоставили письменные добровольные согласия на участие в многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом сравнительном рандомизированном исследовании переносимости, безопасности иммуногенности и профилактической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». Один из участников III фазы клинических исследований Андрей Криницкий рассказал «ФВ», что после публикации письма с ним связывались представители «Вектора», а не Минздрава.

«ЭпиВакКорона» уже поступила в российские регионы: в марте в гражданский оборот планируется ввести около 500 тыс. доз вакцины. К концу года индустриальные партнеры «Вектора» — «Герофарм» и «Вектор-БиАльгам» — намерены довести производство до 5 млн доз в месяц. При этом до сих пор не опубликованы данные по проведенным клиническим исследованиям препарата.

На онлайн-встрече активистов и сотрудников Роспотребнадзора, состоявшейся 22 марта, заведующий информационно-аналитическим отделом ГНЦ ВБ «Вектор» Владимир Петров сообщил о данных по иммуногенности вакцины. «Согласно промежуточным результатам одного из центров, проводящих пострегистрационные испытания, у 88% добровольцев на 42-90 день после первой иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона» были обнаружены специфические антитела (без учета пограничных результатов)», — сказал он.

Петров добавил, что промежуточный отчет по всем клиническим базам будет подготовлен не позднее середины апреля.

«ФВ» направил запрос в Минздрав.

Фото: www.nso.ru

Ольга Коберник

pharmvestnik