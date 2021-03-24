«Нанолек» намерен выпустить до 10 млн доз вакцины «КовиВак» до конца года

Компания «Нанолек», которая стала индустриальным партнером по производству вакцины против коронавируса «КовиВак», инвестирует 40 млн руб. в трансфер технологии и масштабирование производства вакцины. Производство начнется летом 2021 года.

Индустриальным партнером по производству вакцины против коронавируса «КовиВак» выбран «Нанолек». Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров 22 марта на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Для увеличения объемов также привлекаем в качестве индустриального партнера компанию «Нанолек» в Кирове», – сказал Мантуров.

До конца 2021 года «Нанолек» планирует выпустить до 10 млн доз вакцины «КовиВак». В рамках стратегического партнерства с НИИ им. Чумакова компания инвестирует 40 млн руб. в трансфер технологии и масштабирование производства «КовиВак». Производство вакцины начнется летом 2021 года, сообщили в пресс-службе фармкомпании.

Линию, на которой будет производиться вакцина против коронавируса, на предприятии начали готовить задолго до пандемии.

«Уже два года с НИИ им. Чумакова, разработчиком «КовиВака», мы работаем над выпуском полностью отечественной инактивированной вакцины от полиомиелита. И нам повезло, что производство вакцины «КовиВак» идет по практически такой же технологии,» — прокомментировал президент «Нанолек» Владимир Христенко.

Вакцину «КовиВак» разработал Центр имени Чумакова, а в феврале Минздрав зарегистрировал ее.

«Уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот», – рассказал премьер-министр Михаил Мишустин 20 февраля на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.

Фото: nanolek.ru

Елена Сидорова

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