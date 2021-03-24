Бориса Шпигеля арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, несмотря на состояние здоровья.

Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об аресте главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, сообщили в пресс-службе суда. Его решили заключить в СИЗО «Матросская тишина» на два месяца — до 20 мая 2021 года, несмотря на состояние здоровья. Накануне Шпигеля госпитализировали из зала суда и заседание отложили. Как сообщалось ранее, ему уже несколько раз вызывали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Он жаловался на боли в сердце и давление.

Остальных фигурантов дела о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву также поместили в СИЗО на два месяца.

Главу «Биотэка» задержали в ночь на 21 марта в аэропорту Москвы по прилету из Израиля, где он проходил лечение.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче взяток губернатору в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes и крупных сумм денег за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества. Обвиняемые не признают вины.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Ринат Васбеев

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