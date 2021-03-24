Минздрав предложил расширить перечни ЖНВЛП и ВЗН

Минздрав подготовил проект распоряжения правительства о расширении Перечня ЖНВЛП и препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН). В первый список предложено семь кандидатов, один из препаратов также может быть включен в число, закупаемых по программе 14 ВЗН.
На официальном сайте Минздрава опубликован проект распоряжения правительства о внесении изменений в лекарственные перечни. Документ предлагает расширить ЖНВЛП на семь МНН с 1 января 2022 года.
Предложения по включению в Перечень ЖНВЛП новых препаратов комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела на заседании 5 февраля 2021 года. Среди одобренных лекарств – помалидомид. Это представитель нового класса противоопухолевых иммуномодуляторов, следующего «поколения» после леналидомида. Помалидомид также рекомендован для включения в перечень препаратов программы 14 ВЗН. Если правительство подпишет распоряжение, то лекарство станет одним из самых дорогих в программе.
|Препараты, предложенные для включения в перечень ЖНВЛП
|№
|МНН
|Торговое наименование
|Производитель
|Дата регистрации
|Антиаритмические средства
|1
|4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид
|Рефралон
|ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России
|24.06.2014
|Другие антибактериальные препараты
|2
|Полимиксин В
|Полимиксин В
|Jodas Expoim
|09.03.2016
|Веллобактин В
|Панбио Фары
|12.05.2016
|Сабвиксин
|Красфарма
|07.07.2017
|Вилимиксин
|ПФК Пребенд
|11.12.2018
|Другие противотуберкулезные препараты
|3
|Деламанид
|Дельтиба
|Р-Фарм
|08.05.2020
|Прочие противовирусные препараты
|4
|Булевиртид
|Мирклудекс Б
|Гепатера
|28.11.2019
|Прочие противоопухолевые препараты
|5
|Талазопариб
|Талценна
|Pfizer
|28.02.2020
|Другие иммунодепрессанты
|6
|Помалидомид
|Имновид
|Celgene
|07.05.2015
|Помалидомид-ТЛ
|Технология лекарств
|01.11.2019
|Иматанго
|Рафарма
|11.11.2020
|Контрастные средства для МРТ, парамагнитные контрастные средства
|7
|Гадотеровая кислота
|Дотарем
|Guerbet
|11.09.2012
|Кларискан
|GE Healthcare
|21.02.2020
|Гадотеровая кислота-ТЛ
|Технология лекарств
|14.02.2021
|Гадотеровая кислота Дж
|Jodas Expoim
|01.02.2021
|Источник: Минздрав РФ
Сейчас самое дорогое лекарство в ВЗН – канакинумаб, он закупается для больных юношеским артритом с системным началом. Согласно данным AlphaRM, в 2020 году цена препарата на госзакупках составила 554-640 тыс. руб. за упаковку. Помалидомид также поставлялся по госзаказу, его цена была 508–711 тыс. руб. за упаковку. Леналидомид, который входит и в ЖНВЛП, и в ВЗН, закупался по цене 205–356 тыс. руб. за упаковку.
Также из проекта распоряжения следует, что из Перечня ЖНВЛП будут исключены капсулы мельдония, инъекционная форма останется в списке. Как сообщал «ФВ», заявку на исключение вакцины от гриппа «Инфлювак» подавала компания Abbott, но комиссия проголосовала против.
В 2021 году Перечень ЖНВЛП пополнился 25 новыми препаратами.
Елена Калиновская
pharmvestnik