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Минздрав предложил расширить перечни ЖНВЛП и ВЗН

Минздрав подготовил проект распоряжения правительства о расширении Перечня ЖНВЛП и препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН). В первый список предложено семь кандидатов, один из препаратов также может быть включен в число, закупаемых по программе 14 ВЗН.

На официальном сайте Минздрава опубликован проект распоряжения правительства о внесении изменений в лекарственные перечни. Документ предлагает расширить ЖНВЛП на семь МНН с 1 января 2022 года.

Предложения по включению в Перечень ЖНВЛП новых препаратов комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела на заседании 5 февраля 2021 года. Среди одобренных лекарств – помалидомид. Это представитель нового класса противоопухолевых иммуномодуляторов, следующего «поколения» после леналидомида. Помалидомид также рекомендован для включения в перечень препаратов программы 14 ВЗН. Если правительство подпишет распоряжение, то лекарство станет одним из самых дорогих в программе.

Препараты, предложенные для включения в перечень ЖНВЛП
МНН Торговое наименование Производитель Дата регистрации
Антиаритмические средства
1 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид Рефралон ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 24.06.2014
Другие антибактериальные препараты
2 Полимиксин В Полимиксин В Jodas Expoim 09.03.2016
Веллобактин В Панбио Фары 12.05.2016
Сабвиксин Красфарма 07.07.2017
Вилимиксин ПФК Пребенд 11.12.2018
Другие противотуберкулезные препараты
3 Деламанид Дельтиба Р-Фарм 08.05.2020
Прочие противовирусные препараты
4 Булевиртид Мирклудекс Б Гепатера 28.11.2019
Прочие противоопухолевые препараты
5 Талазопариб Талценна Pfizer 28.02.2020
Другие иммунодепрессанты
6 Помалидомид Имновид Celgene 07.05.2015
Помалидомид-ТЛ Технология лекарств 01.11.2019
Иматанго Рафарма 11.11.2020
Контрастные средства для МРТ, парамагнитные контрастные средства
7 Гадотеровая кислота Дотарем Guerbet 11.09.2012
Кларискан GE Healthcare 21.02.2020
Гадотеровая кислота-ТЛ Технология лекарств 14.02.2021
Гадотеровая кислота Дж Jodas Expoim 01.02.2021
Источник: Минздрав РФ

Сейчас самое дорогое лекарство в ВЗН – канакинумаб, он закупается для больных юношеским артритом с системным началом. Согласно данным AlphaRM, в 2020 году цена препарата на госзакупках составила 554-640 тыс. руб. за упаковку. Помалидомид также поставлялся по госзаказу, его цена была 508–711 тыс. руб. за упаковку. Леналидомид, который входит и в ЖНВЛП, и в ВЗН, закупался по цене 205–356 тыс. руб. за упаковку.

Также из проекта распоряжения следует, что из Перечня ЖНВЛП будут исключены капсулы мельдония, инъекционная форма останется в списке. Как сообщал «ФВ», заявку на исключение вакцины от гриппа «Инфлювак» подавала компания Abbott, но комиссия проголосовала против.

В 2021 году Перечень ЖНВЛП пополнился 25 новыми препаратами.

Елена Калиновская
pharmvestnik

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24 марта, 2021 | Просмотров: 63