Минздрав предложил расширить перечни ЖНВЛП и ВЗН

Минздрав подготовил проект распоряжения правительства о расширении Перечня ЖНВЛП и препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН). В первый список предложено семь кандидатов, один из препаратов также может быть включен в число, закупаемых по программе 14 ВЗН.

На официальном сайте Минздрава опубликован проект распоряжения правительства о внесении изменений в лекарственные перечни. Документ предлагает расширить ЖНВЛП на семь МНН с 1 января 2022 года.

Предложения по включению в Перечень ЖНВЛП новых препаратов комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней рассмотрела на заседании 5 февраля 2021 года. Среди одобренных лекарств – помалидомид. Это представитель нового класса противоопухолевых иммуномодуляторов, следующего «поколения» после леналидомида. Помалидомид также рекомендован для включения в перечень препаратов программы 14 ВЗН. Если правительство подпишет распоряжение, то лекарство станет одним из самых дорогих в программе.

Препараты, предложенные для включения в перечень ЖНВЛП № МНН Торговое наименование Производитель Дата регистрации Антиаритмические средства 1 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид Рефралон ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 24.06.2014 Другие антибактериальные препараты 2 Полимиксин В Полимиксин В Jodas Expoim 09.03.2016 Веллобактин В Панбио Фары 12.05.2016 Сабвиксин Красфарма 07.07.2017 Вилимиксин ПФК Пребенд 11.12.2018 Другие противотуберкулезные препараты 3 Деламанид Дельтиба Р-Фарм 08.05.2020 Прочие противовирусные препараты 4 Булевиртид Мирклудекс Б Гепатера 28.11.2019 Прочие противоопухолевые препараты 5 Талазопариб Талценна Pfizer 28.02.2020 Другие иммунодепрессанты 6 Помалидомид Имновид Celgene 07.05.2015 Помалидомид-ТЛ Технология лекарств 01.11.2019 Иматанго Рафарма 11.11.2020 Контрастные средства для МРТ, парамагнитные контрастные средства 7 Гадотеровая кислота Дотарем Guerbet 11.09.2012 Кларискан GE Healthcare 21.02.2020 Гадотеровая кислота-ТЛ Технология лекарств 14.02.2021 Гадотеровая кислота Дж Jodas Expoim 01.02.2021 Источник: Минздрав РФ

Сейчас самое дорогое лекарство в ВЗН – канакинумаб, он закупается для больных юношеским артритом с системным началом. Согласно данным AlphaRM, в 2020 году цена препарата на госзакупках составила 554-640 тыс. руб. за упаковку. Помалидомид также поставлялся по госзаказу, его цена была 508–711 тыс. руб. за упаковку. Леналидомид, который входит и в ЖНВЛП, и в ВЗН, закупался по цене 205–356 тыс. руб. за упаковку.

Также из проекта распоряжения следует, что из Перечня ЖНВЛП будут исключены капсулы мельдония, инъекционная форма останется в списке. Как сообщал «ФВ», заявку на исключение вакцины от гриппа «Инфлювак» подавала компания Abbott, но комиссия проголосовала против.

В 2021 году Перечень ЖНВЛП пополнился 25 новыми препаратами.

Елена Калиновская

pharmvestnik