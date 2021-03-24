«ЗдравСити» лидирует по темпам роста среди крупнейших онлайн-сервисов заказа лекарств

Онлайн-сервис заказа лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити», по данным аналитического агентства DSM Group за 2020 год, продемонстрировал максимальные темпы роста продаж среди лидеров рейтинга сервисов дистанционного заказа. Объем продаж ресурса увеличился на 134% по сравнению с 2019 годом и достиг 6,3 млрд руб.

На втором месте в рейтинге по приросту продаж – Сбер Еаптека (+96%), на третьем – Аптека.ру (+46%).

«Пандемия спровоцировала всплеск онлайн-заказов лекарств, однако значительному увеличению продаж «ЗдравСити» на долгосрочную перспективу способствовало расширение сети аптек-партнеров и планомерная работа по развитию сервиса и оптимизации сайта, – рассказал коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов. – Органический трафик ресурса, когда пользователи приходят на сайт без рекламы, через поиск в интернете, с сентября по декабрь 2020 года вырос в четыре раза. Также свою роль сыграло значительное расширение ассортимента – в дополнение к лекарствам наши покупатели стали заказывать больше парафармацевтических товаров и косметики».

«ЗдравСити» (www.zdravcity.ru) – онлайн-сервис ЦВ «Протек» для заказа и доставки лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья. Аудитория ресурса более 9 млн чел. в месяц. Сервис охватывает 80 регионов России, объединив более 16 тыс. аптек-партнеров по итогам 2020 г. В ассортименте «ЗдравСити» свыше 28 тыс. наименований лекарственных препаратов, товаров для красоты и здоровья, парфюмерии, декоративной и уходовой косметики.

Сервис предлагает все способы получения товара: доставка заказа до аптеки, онлайн-бронирование товаров в наличии в аптеках, курьерская доставка.

Материал партнера: ГК «Протек»

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