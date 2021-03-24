Takeda будет сотрудничать с Evotec в области разработки низкомолекулярных лекарств

Takeda и Evotec заключили соглашение о сотрудничестве в области создания низкомолекулярных лекарственных средств. Платформа немецкой Evotec дает большие возможности для разработки новых препаратов, которые направляют активное вещество на определенные РНК-мишени.

Немецкая компания Evotec SE, занимающаяся изысканием новых лекарственных средств, вступила в стратегическое сотрудничество с японским фармацевтическим производителем Takeda Pharmaceutical. Фирмы объединили свои усилия для разработки низкомолекулярных терапий, направленных на РНК-мишени.

Взаимодействие компаний позволит использовать обширную платформу Evotec для таргетирования РНК-последовательностей. Известно, что в ней отдельные последовательности РНК используются в качестве целей, на которые направляются низкомолекулярные лиганды. На основе получаемых данных исследований с применением упомянутой платформы можно создавать новые первоклассные терапевтические препараты от сложных и редких заболеваний.

Согласно условиям заключенного соглашения, Evotec получит финансирование на проведение исследований и будет иметь право на платежи с разработки препарата, проведения его доклинических и клинических испытаний, а также процент с продаж. С каждой программы разработки лекарства немецкий производитель может получить в сумме до 160 млн долларов. Кроме того, Evotec было предоставлено право на роялти с чистой продажи любого продукта, созданного в рамках сотрудничества.

Низкомолекулярные препараты, нацеленные на РНК, открывают новый терапевтический потенциал. Они нацеливаются на высококонсервативные части РНК (так называется схожие и повторяющиеся последовательности), создавая возможность изменить белок в случаях, когда это невозможно сделать стандартными методами. Как утверждается, такие технологии компании Evоtec позволят появиться пероральным лекарственным средствам, которые идентифицируют и доставляют биологически активное вещество к РНК-структурам заболеваний.

Кроме того, платформа открывает для изучения неисследованную область некодирующих РНК, которые могут быть факторами отдельных заболеваний.

Это не первая коллаборация Takeda в области разработки низкомолекулярных лекарств. На прошлой неделе японский производитель подписал договор о сотрудничестве с компанией Anima Biotech в области создания низкомолекулярных препаратов от редких неврологических заболеваний.

Владимир Заболотских

pharmvestnik