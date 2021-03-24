AstraZeneca могла предоставить неполные данные об эффективности своей вакцины

В американском институте изучения аллергических и инфекционных заболеваний заявили, что британская AstraZeneca могла предоставить неполный обзор данных об эффективности своей вакцины в ходе испытаний в США. В частности, компания, вероятно, включила в обзор устаревшие данные.

В американском Национальном институте изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) заявили, что AstraZeneca могла предоставить неполный обзор данных об испытаниях своей вакцины в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление института. Накануне AstraZeneca представила результаты III фазы испытаний вакцины против COVID-19.

«Независимый комитет по мониторингу данных выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, что, возможно, дало неполное представление о данных об эффективности», — сообщил институт.

Институт призвал компанию работать с комитетом, чтоб уточнить данные об эффективности. Это заявление ставит под сомнение план компании запросить в США разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в ближайшие недели, отмечают в Reuters.

Это особенно актуально на фоне того факта, что в марте ряд стран приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за высокого риска образования тромбов у пациентов. Некоторые страны Европы, такие как Германия, Франция, Италия и Испания, уже возобновили введение вакцины, но другие государства, в частности. Норвегия, Дания и Швеция, пока откладывают это решение.

AstraZeneca сообщила, что препарат оказался эффективен на 79% в предотвращении симптоматических случаев заболевания и на 100% – в предотвращении тяжелых случаев, в том числе требующих госпитализации. Компания также указывает, что «не обнаружила повышенного риска тромбоза или событий, характеризующихся тромбозом, среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины». Также комиссия по мониторингу безопасности данных не обнаружила случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки (CVST) в ходе испытаний.

В исследовании приняли участие 32 тыс. пациентов, в ходе него был выявлен 141 симптоматический случай заболевания COVID-19.

Николай Соколов

pharmvestnik